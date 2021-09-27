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США плетут сеть антикитайских союзов

27 сентября 2021, 19:45  •  51 • Украина
AUKUS и «четвёрка»
США в погоне за идеей восстановления мировой гегемонии продолжают формировать сеть антикитайских союзов и партнёрств.
Только что объявлено о формировании Соединёнными Штатами, Великобританией и Австралией трёхстороннего партнёрства AUKUS. А 24 сентября в Вашингтоне состоялась первая очная встреча лидеров четырёх стран т. н. Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) – США, Австралии, Японии, Индии.
Постепенно проясняется специализация этих двух союзов в сдерживании Китая. В деятельности AUKUS Вашингтон делает упор на военную составляющую. А «четвёрка» нацеливается на всестороннюю экономическую конкуренцию с КНР. Темой обсуждения на встрече 24 сентября стало сотрудничество «четвёрки» в далёких, на первый взгляд, друг от друга областях: прекращение «пандемии»; борьба с изменением климата; инфраструктурные проекты; критические и новые технологии; исследование космоса; обеспечение кибербезопасности; гуманитарные и образовательные обмены.
Содержательный срез обсуждения однозначно указывает на КНР как главный объект противодействия «четвёрки». В совместном заявлении говорится о «приверженности свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону» и «свободе мореплавания», чем США оправдывают систематические нарушения территориальных вод КНР в Тайваньском проливе.
Разработка и использование технологий упоминаются в связке с «общими ценностями и уважением прав человека». При этом упор делается на «безопасную цепочку поставок критических технологий и материалов, включая полупроводники». На фоне вмешательства США во внутренние дела КНР на «синьцзянской» и «гонконгской» темах подобная увязка означает призыв к исключению из таких цепочек Китая с целью изоляции китайской полупроводниковой промышленности от мировых рынков.
Симптоматичны заверения «четвёрки» о «развёртывании безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G», что подразумевает противостояние китайским телекоммуникационным компаниям, в первую очередь Huawei.
Обязательства «четвёрки» активизировать усилия «по обеспечению инфраструктуры высоких стандартов» в ИТР для развития «сети BlueDot» прямо противостоит китайскому инфраструктурному проекту «Пояс и путь».
Симптоматичен реверанс в сторону островных государств Тихого океана, которые «четвёрка» обязалась поддерживать«в целях повышения их экономической и экологической устойчивости». Их ценность для США в противостоянии с КНР понятна после образования AUKUS.
Учитывая тесные связи стран региона с КНР, подключение новых участников к «четвёрке» является для США проблемой. В попытках заручиться поддержкой региональных соседей Китая глава Пентагона Ллойд Остин и вице-президент Камала Харрис летом по очереди посетили Сингапур, Вьетнам и Филиппины. Однако во Вьетнаме премьер-министр Фам Мин Чин высказался против любого явного сближения с Соединёнными Штатами. Вьетнамская сторона заверила спецпосланника КНР Сюн Бо в «нейтралитете» Ханоя на фоне противостояния между США и Китаем.
AUKUS по целям и задачам принципиально отличается от «четвёрки». Формирование трёхстороннего англосаксонского партнёрства определено сочетанием нескольких факторов.
Пространством потенциального военного противоборства между США и КНР является Южно-Китайское море, через которое проходит главный торговый маршрут Китая. Вашингтон давно пытается поставить море под свой контроль под лозунгом «Свобода судоходства». (Под этим же лозунгом США пробуют оспорить суверенитет России в акватории Северного морского пути).
Вторая точка напряжённости складывается вокруг острова Тайвань. Интересы сдерживания Китая потребовали от США ещё при Трампе возобновления активных военно-дипломатических и политических контактов с островной администрацией. Байден продолжил эти контакты, демонстративно нарушая принцип «одного Китая», который американцы в своё время признали как одно из главных условий нормализации американо-китайских отношений. Корабли ВМС США стали чаще нарушать территориальные воды Китая в Тайваньском проливе.
Реагируя на эти провокации, КНР усиливает военно-морской флот в целом и военное присутствие возле острова Тайвань в частности, что раздражает Вашингтон.
Незаменимым звеном в англосаксонском союзе стала Австралия, относительно близко расположенная к Южно-Китайскому морю. Обладание атомными подводными лодками в перспективе позволит Австралии осуществлять длительное патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе.
Трёхстороннее партнёрство создано в дополнение к уже имеющемуся четырёхстороннему партнёрству (Quad) США, Австралии, Японии и Индии, которое до сих пор неформально называли «азиатским НАТО» и которое также нацелено против Китая.
Как видно по обстоятельствам создания AUKUS и по итогам встречи в верхах 24 сентября, администрация Байдена решила развести задачи военного и экономического сдерживания КНР по разным партнёрствам. Для этого есть определённые основания.
Индия со своей политикой «стратегической автономии» и очень осторожным участием в разного рода антикитайских акциях США плохо подходила для военного сдерживания Китая, в чём, видимо, администрация Байдена уже успела убедиться. Япония со своими неядерными принципами в обороне также создаёт проблемы в рамках антикитайской стратегии Вашингтона. Сугубо англосаксонский военный союз AUKUS избавлен от этих недостатков. В частности, китайские эксперты считают, что особое положение Австралии в «четвёрке» может повлиять на стратегический выбор Индии: Индия рассчитывала на помощь США в чувствительных военных технологиях, а в итоге такие технологии получит Австралия.
Образование АУКУС косвенно затрагивает и Россию, учитывая, что откровенно недружественная России Австралия будет через некоторое время обладать атомным подводным флотом.
Официальная реакция КНР – сдержанно-осуждающая. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сделка по поставке Австралии атомных подводных лодок «наносит серьёзный ущерб региональному миру» и «подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия». Пекин призвал Канберру отказаться от мышления «холодной войны с нулевой суммой». А на пресс-конференции 24 сентября было подчёркнуто, что «Китай непоколебим в своей решимости защищать национальный территориальный суверенитет и права и интересы на море».
Китайские эксперты прогнозируют, что в случае вооружённого конфликта между НОАК и австралийской армией в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море военные объекты в Австралии неизбежно станут целями китайских ракет.
Заглавное фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Виктор ПИРОЖЕНКО

Фонд Стратегической Культуры

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