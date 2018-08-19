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США плетут «оранжевые» сети для Ирана

19 августа 2018, 19:39  •  55 • В мире
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о создании «группы действия» по Ирану. Похоже, США имеют крайне серьезные намерения
Автор:
Спирин Егор
США неоднократно проводили политику смертельного экспорта демократии. Кажется, что новая цель уже намечена. На прошедшей неделе госсекретарь Майк Помпео выступил со следующим заявлением:
Сегодня я рад объявить о создании группы действий по Ирану. Эта группа будет отвечать за направление, пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий госдепартамента, связанных с Ираном,
— сказал Помпео. Фактически группа действия есть не что иное, как свидетельство об окончательном решении США свергнуть правительство Ирана. Паук плетет новые «оранжевые» сети...
Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
12 пуль Помпео
Нынешний президент США, будучи сам по себе довольно экспрессивным человеком, не лез в карман за словами в отношении Ирана. Он угрожал режиму аятолл и даже открыто заявлял, что Иран «будет страдать от последствий». У многих могло создаться впечатление, подкрепленное историческим опытом, что США планируют нанести прямой военный удар по Ирану. Однако все не так просто. В современном информационном мире изменениям подверглись и методы уничтожения противников. США вовсе не намерены позволять себе такую дерзость, как ракетный удар. Они действуют гораздо более изощренно.

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