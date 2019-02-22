США планируют закупить в Европе оружие для применения в Венесуэле - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США планируют закупить в одной из европейских стран оружие, которое будет в дальнейшем использоваться в Венесуэле.

В министерстве иностранных дел России раскрыли планы, которые в настоящее время вынашивают в Вашингтоне. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, у России есть сведения о том, что США планируют закупить в одной из стран Европы оружие, которое будет в дальнейшем использоваться в Венесуэле.

Но это не все. Беспокойство российских дипломатов вызывает и то, что сейчас Соединенные Штаты уже стягивают к Боливарианской республике технику и спецназ.