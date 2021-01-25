США планируют взять Россию в "кольцо анаконды"

Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Для этой цели американцы задействуют Латвию, Литву и Эстонию

Американские стратеги используют страны Прибалтики, проводя в действие свою новую военную доктрину в отношении России. В Вашингтоне задумали реализовать план под названием "Кольцо анаконды", предполагающий масштабную блокаду РФ вооруженными силами НАТО. Об этом заявил российский политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Уже в ближайшее время Штаты выделят Литве, Латвии и Эстонии $170 млн на строительство баз и плацдармов для размещения войск альянса.

"США помогают самим себе приблизиться к нашей нынешней границе в том месте, что ближе всего к жизненно важным центрам – московской и питерской науке, высокотехнологичным производствам, системе управления страной", – цитирует РИА ФАН известного телевизионного знатока.

При этом, считает эксперт, такие прожекты Вашингтона закончатся провалом, поскольку на вооружении нашей армии стоят современнейшие ЗРК, способные предотвратить агрессивные действия Пентагона. В частности, отечественная ПВО может быстро уничтожить установленные в Польше американские ракетные системы, пояснил политолог.

"Как во французском детском стишке, "это животное очень опасное: когда на него нападают, оно защищается", – подвел черту Вассерман.

Ранее на прошлой неделе политолог и востоковед Евгений Сатановский, комментируя приход в Белый дом 46-го президента США Джо Байдена, высказал мнение, что при демократе отношения между двумя странами не улучшаться. Более того, Москва и Вашингтон могут оказаться на пороге ядерной войны.

