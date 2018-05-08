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США планируют выделить средства на поставку летального оружия Украине
08 мая 2018, 11:24 • 17 • Украина
США планируют выделить $250 млн на обеспечение безопасности и разведки Украины.
© U.S. Army / Charles Rosemond
Об этом говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год, который опубликован на сайте профильного комитета палаты представителей.
«Утвердить выделение правительству Украины $250 млн на безопасность и разведывательную деятельность, включая поставку летального оружия», — говорится в документе.
При этом в посольстве Украины в США заявили, что $50 млн из этих средств будут направлены на предоставление Киеву летального оружия.
«$50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Ранее сообщалось, что на Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.
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