США планируют выделить средства на поставку летального оружия Украине

США планируют выделить $250 млн на обеспечение безопасности и разведки Украины.

Об этом говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год, который опубликован на сайте профильного комитета палаты представителей.

«Утвердить выделение правительству Украины $250 млн на безопасность и разведывательную деятельность, включая поставку летального оружия», — говорится в документе.

При этом в посольстве Украины в США заявили, что $50 млн из этих средств будут направлены на предоставление Киеву летального оружия.

«$50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что на Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.