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США планируют выделить средства на поставку летального оружия Украине

08 мая 2018, 11:24  •  17 • Украина
США планируют выделить $250 млн на обеспечение безопасности и разведки Украины.
 
© U.S. Army / Charles Rosemond
 

Об этом говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год, который опубликован на сайте профильного комитета палаты представителей.

«Утвердить выделение правительству Украины $250 млн на безопасность и разведывательную деятельность, включая поставку летального оружия», — говорится в документе.

При этом в посольстве Украины в США заявили, что $50 млн из этих средств будут направлены на предоставление Киеву летального оружия.

«$50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что на Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства. 

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