США планируют разместить системы ПРО в космосе — CNN

Размещение в космосе спутников является одним из основных акцентов в новом докладе о противоракетной обороне, который будет представлен 17 января, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Размещенный в космосе потенциал является значительным акцентом, это то, во что мы хотим вкладываться", - привод ит канал CNN слова источника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что собеседни к — высокопоставленный представитель Белого дома.

Он добавил, что американская сторона планирует " выйти за пределы имеющихся сейчас вариантов возможностей".

"Космос является ключевым для следующего шага в противоракетной обороне", - заявил визави.