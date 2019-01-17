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США планируют разместить системы ПРО в космосе — CNN

17 января 2019, 13:39  •  69 • В мире
Размещение в космосе спутников является одним из основных акцентов в новом докладе о противоракетной обороне, который будет представлен 17 января, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Размещенный в космосе потенциал является значительным акцентом, это то, во что мы хотим вкладываться", - приводит канал CNN слова источника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что собеседник — высокопоставленный представитель Белого дома.
Он добавил, что американская сторона планирует "выйти за пределы имеющихся сейчас вариантов возможностей".
"Космос является ключевым для следующего шага в противоракетной обороне", - заявил визави.
Сейчас по его словам специалисты изучают возможности установки систем ПРО в космосе, а также спутников с лазерными установками.

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