США планируют "тактическое нападение" на объект в Иране – СМИ

Как пишет газета The Jerusalem Post, рассматриваемые военные действия – это, скорее всего, массированная бомбардировка. При этом цель будет только одна.

Дискуссии на эту тему не прекращаются с минувшей пятницы. В обсуждениях участвуют старшие военные чины Пентагона и советники президента США Дональда Трампа. Причем, отмечает и здание, дискуссия началась еще до того, как Иран заявил о том, что намерен повысить уровень обогащения добываемого урана.

Таким образом, сообщает источник газеты, Вашингтон хочет "укрепить свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Кроме того, в регион в ближайшее время будут отправлены еще не менее тысячи американских военнослужащих.

По данным источников, Трамп не выражает особого восторга по поводу такого серьезного шага против Ирана, как бомбардировка. Однако он "потерял терпение" и предоставляет Майку Помпео возможность самому "разобраться" с Тегераном.

Между тем госсекретарь в последние дни успел сделать немало резких заявлений по поводу ситуации с Ираном. Особенно жестко он выступил, обвиняя Тегеран в совершении атаки на нефтеналивные суда в Оманском заливе, случившейся 13 июня.

Помимо противостояния с Ираном по вопросам выполнения "ядерной сделки", Белый дом обвиняет иранские власти с стремлении "распространить свое влияние" на весь Ближний Восток и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Тегеран, со своей стороны, обещает и дальше противодействовать санкциям США. И происходить это будет до тех пор, пока страны, подписавшие ядерное соглашение, не компенсируют Ирану экономический ущерб.