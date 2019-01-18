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США планируют отменить торговые пошлины с Китаем в обмен на огромные уступки — СМИ
18 января 2019, 09:09 • 129 • В мире
Стивен Мнучин хочет сдвинуть, чтобы КНР пошло на огромные уступки. Как пишет американское здание, ради этого он готов рассмотреть отмену введённых торговых пошлин
Администрация США рассматривает вариант отмены введенных и пошлин в отношении китайских товаров. Поводом для этого послужило желание придать стимул торговым переговорам с Пекином для того, чтобы КНР пошло на большие уступки.
Как пишет The Wall Street Journal, глава минфина США Стивен Мнучин хочет сдвинуть с мертвой точки торговые переговоры с китайской стороной и успокоить рынки в период нестабильности.
С ним оказался не согласен глава представителя США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзера, он полагает, что в Пекине это примут за слабость Вашингтона.
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