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США планируют оставить Россию без доходов от продажи С-400
18 декабря 2020, 10:40 • 74 • Политика
Вашинггтон оправдался перед Анкарой заявлением, что не собирался подрывать боеспособность союзника
Санкциями против Турции за покупку российских ЗКР C-400 США планируют оставить РФ без денег. Так объяснил причину данного решения глава Госдепартамента Майк Помпео.
Во время разговора с руководителем МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону американский госсекретарь заявил, что в Вашингтоне не собирались подрывать боеспособность такого союзника. Рестрикции были направлены на лишение РФ доходов и влияния, добавил он.
Глава Госдепа отметил, что покупка С-400 Турцией угрожает безопасности военных и техники США. Кроме того, это открывает России доступ к армии и оборонпрому самой Турции, записано на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Анкаре резко отреагировали на решение Вашингтона о введении санкций против Анкары за покупку российских ЗРК. Турция будет придерживаться соглашения с РФ по С-400, несмотря на американские рестрикции, заявил секретарь оборонной промышленности страны.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал введение санкций против его страны Соединенными Штатами проявлением неуважения к партнеру по НАТО. Между тем Турция играет в альянсе ключевую роль и входит в "первую пятерку", подчеркнул он.
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