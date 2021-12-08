США планируют эвакуацию своих граждан из Украины

Администрация президента США Джо Байдена планирует возможную эвакуацию своих граждан из Украины.Эвакуация уже планируется и будет предпринята в случае, если Российская Федерация осуществит вторжение на Украину и создаст там «ужасную ситуацию».Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова целой «полдюжины» компетентных источников.По их информации, Пентагон уже занят проработкой действий по эвакуации с Украины на случай так называемых непредвиденных обстоятельств. Дипломатическая служба безопасности Госдепартамента планирует организовать либо санкционированный, либо заказанный выезд дипломатов с Украины, если того потребует ситуация.При этом заместитель госсекретаря Виктория Нуланд накануне заявила сенаторам, что варианты сдерживания российского вторжения у США довольно ограничены.Сообщается также, что представители американских властей подчёркивают, что пока неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении на Украину. Однако, по их мнению, он уже стянул достаточно сил, техники и боеприпасов возле её границ, чтобы в кратчайшие сроки перейти в наступление.«Мы не знаем, решил ли Путин применить силу, но мы точно знаем, что он ставит российские вооружённые силы и российские силы безопасности в такое место, где они могли бы действовать довольно радикально», — сказал директор ЦРУ Уильям Бернс на саммите Совета генеральных директоров Wall Street Journal в понедельник.На текущий момент США не видят необходимости в эвакуации своих граждан с Украины, а обсуждение вариантов является частью планирования на случай серьёзного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.Но обсуждения отражают, отмечает CNN, насколько серьёзно Администрация Байдена воспринимает возможность вторжения. Президент Джо Байден намерен поговорить с Владимиром Путиным во вторник утром (по американскому времени, в Москве это уже вечер) на фоне обострения напряжённости.По словам источников, прямо сейчас Пентагон планирует ряд различных сценариев в случае необходимости эвакуации. В планах рассматриваются варианты от небольшой эвакуации несущественных государственных служащих США до более масштабной с участием более широкого круга американских граждан.За окончательное определение необходимости эвакуации ответственность будет нести Государственный департамент США.На Украине обратили внимание на планы своего самого главного союзника.«Если это произойдёт, мы останемся без многих депутатов, политиков и, возможно, некоторых министров. Уже представляю Арахамию и Киру Рудык на шасси самолёта», — отметил в соцсети политолог Валентин Гайдай.Напомним, ранее сообщалось, в Сенате США заявили о полной напуганности всех стран НАТО российскими войсками у границ Украины.