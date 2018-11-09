США планируют докупить украинской полиции бензопилы для взлома дверей

Бюро по международной антинаркотической и правоохранительной деятельности, которое входит в состав Госдепа США, ищет подрядчиков на закупку экипировки и специального оборудования для отряда спецназначения КОРД, ТОР, пограничников и спецназа Национального антикоррупционного бюро Украины. С текстом документа ознакомился RT.

«Национальная полиция и Государственная пограничная служба (Украины. — RT) нуждаются в помощи с закупкой дополнительных комплектов униформы, снаряжения и оборудования для своих сотрудников в рамках общегосударственной модернизации», — отмечается в документе.

В документе говорится, что Госдеп планирует закупить оборудование и инструменты для вскрытия большинства типов дверей, в частности многофункциональные ломы, гидравлические инструменты и бензопилы с универсальным алмазным диском «для проведения аварийно-спасательных работ».

Экипировка должна быть поставлена на Украину в течение 60 дней после подписания контракта с подрядчиком, указывается в тексте документа.

Отдел внешнеполитического ведомства США не первый год оказывает поддержку и поставляет вооружение для тренировки личного состава полиции Украины. Так, в августе 2017 года Госдеп объявил тендер на покупку 320 учебных пистолетов модели Glock G17 и патронов к ним, а также 40 винтовок для страйкбола.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов вести с Киевом переговоры о поставках вооружений.

В 2017 году ФАН сообщало, что США закупят для украинских полицейских бензопилы для взлома дверей. Отмечается, что они необходимы для операций «с высокой степенью риска», к которым относится также взлом дверей в жилых домах и отелях.