Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Надо взять, пригодится»: Назарбаев подарил Путину кнут для наведения порядка
Жириновский ЖЖЕТ в прямом эфире: "Украинцам должно быть стыдно!" Вечер...
«Наша сила не только в армии и в экономике»: Порошенко заявил о мощи Украины
Пушков заявил о потерях Европы после публикаций о «новом расколе»: Пусть делают ...
Главная / Украина

США планируют докупить украинской полиции бензопилы для взлома дверей

09 ноября 2018, 14:39  •  87 • Украина
Бюро по международной антинаркотической и правоохранительной деятельности, которое входит в состав Госдепа США, ищет подрядчиков на закупку экипировки и специального оборудования для отряда спецназначения КОРД, ТОР, пограничников и спецназа Национального антикоррупционного бюро Украины. С текстом документа ознакомился RT.
 
Facebook © nabu.gov.ua
 

«Национальная полиция и Государственная пограничная служба (Украины. — RT) нуждаются в помощи с закупкой дополнительных комплектов униформы, снаряжения и оборудования для своих сотрудников в рамках общегосударственной модернизации», — отмечается в документе.

В документе говорится, что Госдеп планирует закупить оборудование и инструменты для вскрытия большинства типов дверей, в частности многофункциональные ломы, гидравлические инструменты и бензопилы с универсальным алмазным диском «для проведения аварийно-спасательных работ». 

Экипировка должна быть поставлена на Украину в течение 60 дней после подписания контракта с подрядчиком, указывается в тексте документа.

Отдел внешнеполитического ведомства США не первый год оказывает поддержку и поставляет вооружение для тренировки личного состава полиции Украины. Так, в августе 2017 года Госдеп объявил тендер на покупку 320 учебных пистолетов модели Glock G17 и патронов к ним, а также 40 винтовок для страйкбола.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов вести с Киевом переговоры о поставках вооружений.

В 2017 году ФАН сообщало, что США закупят для украинских полицейских бензопилы для взлома дверей. Отмечается, что они необходимы для операций «с высокой степенью риска», к которым относится также взлом дверей в жилых домах и отелях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
09 ноября 2018, 14:39
Турчинов пригрозил наказать организаторов выборов в Донбассе
08 ноября 2018, 19:09
Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении €1 млрд в кредит
08 ноября 2018, 22:24
«Нескончаемые желания Порошенко»: зачем Киеву поддержка Еврокомиссии в переговорах с МВФ

09 ноября 2018, 11:24
«Есть угроза руксита»: в Совете Европы опасаются возможного выхода России из организации
08 ноября 2018, 19:09
Надежда Савченко намерена вести избирательную кампанию на пост президента из СИЗО
08 ноября 2018, 19:09
В Одессе вандалы разрисовали памятник «Потёмкинцам — потомки»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия ...
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
09 ноября 2018, 01:54
«Европе угрожает новый раскол»: Чиновники СЕ всерьез заговорили об опасности Ruxit
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингу...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
08 ноября 2018, 16:09
Сценарий ядерной войны: «США отзовут посла и ударят»
08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
02 ноября 2018, 20:24
Япония лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима у берегов Курил
06 ноября 2018, 02:09
«Почти все производственные мощности находятся в России»: сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.