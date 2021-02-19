США планируют диверсию в Донбассе: "Истерика Украины была услышана" - Леонков

"По поступившей информации из надёжных источников, "истерика Украины" по поводу вступления в НАТО и помощи авиации альянса в операции на востоке Украине была услышана", - именно так о подготовке США диверсии на территории Донбасса заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков в личном телеграм-канале "Мадуро - не дуро" пишет, что "истошные крики" Украины вперемежку с "воинствующими заявлениями" совпали с планами президента США Джо Байдена объединить страны Восточной Европы в альянсе против России. И этот новый альянс получил название ГУМ по первым буквам стран-участниц - Грузии, Украины и Молдовы.

Плацдармом для проведения операции была выбрана Украина. Причём ещё раньше наши соседи стали площадкой для гибридной войны.

"Провокация, которую готовят СБУ и ВСУ по линии ГУР ГШ, будет связана с одной из учебных групп диверсантов, которая будет сдавать экзамен в "серой зоне" с выходом на позиции народной милиции ЛДНР и проникновением вглубь защищаемой территории, - полагает Леонков. - В составе группы будут и иностранные инструкторы, принимающие экзамен".

Леонков считает, что СБУ будет через своих агентов на территории Донбасса допускать утечку информации, чтобы подставить ДРГ под удар. И в результате такого удара ДРГ должна быть уничтожена полностью.

Таким образом, как продолжил Леонков, в жертву должны принести наёмников, которые "работали ещё при администрации Буша". И американские, а вместе с ними и британские аналитики видят целью Байдена решение целого ряда вопросов:

1. Ускорение процесса вступления Украины в НАТО, в том числе Грузии и Молдовы.

2. Усиление противодействия со стороны НАТО против России, в том числе с введением на территорию страны "миротворческого контингента" (вот для чего Украина открыла воздушное пространство для авиации НАТО).

3. Ускорение консолидации стран Восточной Европы на южном фланге для "сдерживания" России, сделав Украину центром нового альянса партнёров НАТО (ГУМ, Грузия-Украина-Молдова).

При удачном стечении обстоятельств США и Великобритания получают новое преимущество в давлении на Россию. Операция намечена на конец февраля - начало марта.