Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная / Политика

США планируют диверсию в Донбассе: "Истерика Украины была услышана" - Леонков

19 февраля 2021, 20:35  •  207 • Политика
"По поступившей информации из надёжных источников, "истерика Украины" по поводу вступления в НАТО и помощи авиации альянса в операции на востоке Украине была услышана", - именно так о подготовке США диверсии на территории Донбасса заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Леонков в личном телеграм-канале "Мадуро - не дуро" пишет, что "истошные крики" Украины вперемежку с "воинствующими заявлениями" совпали с планами президента США Джо Байдена объединить страны Восточной Европы в альянсе против России. И этот новый альянс получил название ГУМ по первым буквам стран-участниц - Грузии, Украины и Молдовы.
Плацдармом для проведения операции была выбрана Украина. Причём ещё раньше наши соседи стали площадкой для гибридной войны.
"Провокация, которую готовят СБУ и ВСУ по линии ГУР ГШ, будет связана с одной из учебных групп диверсантов, которая будет сдавать экзамен в "серой зоне" с выходом на позиции народной милиции ЛДНР и проникновением вглубь защищаемой территории, - полагает Леонков. - В составе группы будут и иностранные инструкторы, принимающие экзамен".
Леонков считает, что СБУ будет через своих агентов на территории Донбасса допускать утечку информации, чтобы подставить ДРГ под удар. И в результате такого удара ДРГ должна быть уничтожена полностью.
Таким образом, как продолжил Леонков, в жертву должны принести наёмников, которые "работали ещё при администрации Буша". И американские, а вместе с ними и британские аналитики видят целью Байдена решение целого ряда вопросов:
1. Ускорение процесса вступления Украины в НАТО, в том числе Грузии и Молдовы.
2. Усиление противодействия со стороны НАТО против России, в том числе с введением на территорию страны "миротворческого контингента" (вот для чего Украина открыла воздушное пространство для авиации НАТО).
3. Ускорение консолидации стран Восточной Европы на южном фланге для "сдерживания" России, сделав Украину центром нового альянса партнёров НАТО (ГУМ, Грузия-Украина-Молдова).
При удачном стечении обстоятельств США и Великобритания получают новое преимущество в давлении на Россию. Операция намечена на конец февраля - начало марта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



207
Источник
Похожие новости
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
19 февраля 2021, 13:15
Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт
19 февраля 2021, 16:55
В Риге пожалели о закрытии российских каналов
19 февраля 2021, 16:55
Позор Зеленского на международной встрече объяснили особенностями украинского протокола
19 февраля 2021, 15:05
Все еще полковник: почему Путин не стал генералом
19 февраля 2021, 13:15
Байден не хочет ссориться: эксперт объяснила смягчение санкций США против "Северного потока-2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.