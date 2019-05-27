США планирует вооружить свою армию модернизованными "калашами"? Закупку боеприпаса уже не скрывают

Пентагон объявил тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия, пишет Defence Blog.

Среди них боеприпас 5,45 и 7,62 калибра для автомата Калашникова. Также американская армия планирует для себя приобретение боеприпаса от пистолетов ТТ и Макарова, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Пентагон заявляет, что хочет обеспечить боеприпасами регионы мира, где применяется оружие, не соответствующее стандартам НАТО.

Стоит отметить, что осенью прошлого года стало известно, что технология производства модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утёс" могла оказаться у командования специальных операций США.

При этом в 2014 году Белый дом ввёл санкции против концерна "Калашников" якобы из-за ситуации на Украине. От ограничительных мер пострадали также другие производители российского стрелкового оружия.

Уже в марте текущего года в Штатах начали проверку в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде. Здесь производят те самые модернизированные автоматы Калашникова.