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США планирует вооружить свою армию модернизованными "калашами"? Закупку боеприпаса уже не скрывают

27 мая 2019, 18:24  •  131 • В мире
СМИ предполагают, что Пентагон планирует вооружить свою армию модернизованными автоматами Калашникова и другим оружием из России. Американская армия объявила тендер на закупку соответствующего боеприпаса.
Пентагон объявил тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия, пишет Defence Blog.
Среди них боеприпас 5,45 и 7,62 калибра для автомата Калашникова. Также американская армия планирует для себя приобретение боеприпаса от пистолетов ТТ и Макарова, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.
Пентагон заявляет, что хочет обеспечить боеприпасами регионы мира, где применяется оружие, не соответствующее стандартам НАТО.
Стоит отметить, что осенью прошлого года стало известно, что технология производства модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утёс" могла оказаться у командования специальных операций США.
При этом в 2014 году Белый дом ввёл санкции против концерна "Калашников" якобы из-за ситуации на Украине. От ограничительных мер пострадали также другие производители российского стрелкового оружия.
Уже в марте текущего года в Штатах начали проверку в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде. Здесь производят те самые модернизированные автоматы Калашникова.

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