Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

США перестали считать президента Гани политической фигурой в Афганистане

19 августа 2021, 01:20  •  71 • Политика
США считают, что сбежавший президент Ашраф Гани больше не является политической фигурой в Афганистане. Об этом заявила на брифинге в среду, 18 августа, первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман.
Ранее в этот день Гани, находящийся в ОАЭ, опубликовал видеообращение к нации, где объяснил причины бегства из страны. Журналисты попросили Шерман прокомментировать это.
«Гани больше не является фигурой в Афганистане», — сказала высокопоставленный американский дипломат. Трансляция брифинга велась в Twitter-аккаунте Госдепа.
Отвечая на вопрос о реакции американских властей на то, что Гани находится в ОАЭ, Шерман кратко отметила, что у Вашингтона с Абу-Даби хорошие отношения.
В своем видеообращении Гани указал, что его вынудили покинуть Кабул и он не хотел стать причиной кровопролития в столице. При этом он пообещал в ближайшее время вернуться в Афганистан и продолжать прикладывать усилия «для достижения справедливости для афганцев».
В настоящее время Гани и его семья находятся в ОАЭ. Сообщалось, что президента Афганистана госпитализировали в одну из больниц Абу-Даби.
15 августа представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.
Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». При этом сообщалось, что Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.
Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
18 августа 2021, 22:35
"Талибан"* превзошёл украинскую армию. Эксперты подсчитали оружие у боевиков
18 августа 2021, 22:35
МИД России уличил ФРГ и ОЗХО в попытках замять "отравление" Навального
19 августа 2021, 00:25
Эрдоган озвучил отношение Турции к новой власти в Афганистане
19 августа 2021, 00:25
Жириновский в эфире предложил раздел Афганистана
19 августа 2021, 00:25
Прокатить и поговорить: Глава ЯНАО стал "образом открытости"
19 августа 2021, 00:25
Спортсмены Белоруссии пожаловались на запрет выезжать за рубеж
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
14 августа 2021, 20:25
Погибли восемь человек: что известно о крушении российского самолёта Бе-200 в Турции
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.