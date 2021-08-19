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США перестали считать президента Гани политической фигурой в Афганистане
19 августа 2021, 01:20 • 71 • Политика
США считают, что сбежавший президент Ашраф Гани больше не является политической фигурой в Афганистане. Об этом заявила на брифинге в среду, 18 августа, первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман.
Ранее в этот день Гани, находящийся в ОАЭ, опубликовал видеообращение к нации, где объяснил причины бегства из страны. Журналисты попросили Шерман прокомментировать это.
«Гани больше не является фигурой в Афганистане», — сказала высокопоставленный американский дипломат. Трансляция брифинга велась в Twitter-аккаунте Госдепа.
Отвечая на вопрос о реакции американских властей на то, что Гани находится в ОАЭ, Шерман кратко отметила, что у Вашингтона с Абу-Даби хорошие отношения.
В своем видеообращении Гани указал, что его вынудили покинуть Кабул и он не хотел стать причиной кровопролития в столице. При этом он пообещал в ближайшее время вернуться в Афганистан и продолжать прикладывать усилия «для достижения справедливости для афганцев».
В настоящее время Гани и его семья находятся в ОАЭ. Сообщалось, что президента Афганистана госпитализировали в одну из больниц Абу-Даби.
15 августа представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.
Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». При этом сообщалось, что Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.
Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.
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