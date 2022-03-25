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США перестали быть хозяевами Земли: Медведев ответил на вопросы о спецоперации России
25 марта 2022, 01:05 • 329 • Политика
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев дал большое интервью. Он отметил, что США перестали быть хозяевами планеты.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в большом интервью, что США больше не являются хозяевами планеты Земля.
- сказал политик в ходе интервью каналам RT и "РИА Новости".
Полный текст интервью Дмитрия Медведева будет опубликован в субботу.
В ходе интервью Медведев также дал оценку действиям стран Запада против России. Политик также ответил на вопросы относительно спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
Медведев дал ответы на такие вопросы, как отношение в обществе страны на проведение спецоперации, рост русофобии и нагнетание истерии и ненависти к России в странах Запада и отъезд из страны многих известных личностей. Также Медведев дал прогноз, сможет ли Европа отказаться от поставок газа из России.
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