США перестали быть государством. Монстр на их месте рвётся править миром

Автор:

Александр Гришин

Опасный псих

Никто не может так дискредитировать США, как сама американская элита. Ни России, ни Пекину, ни Тегерану или кому-либо ещё и не снился такой цирк, который сейчас устроили демократы. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что обсудила с главой Объединённого комитета начальников штабов ВС США ограничение доступа Трампа к ядерной кнопке. Чтобы тот, как она объяснила, в последние дни своего президентства не развязал ядерную войну на планете.

Потрясающее откровение. То есть Пелоси считает Трампа настолько психически неуравновешенным, что он, по её мнению, готов оставить после себя от планеты ядерный пепел. И это при том, что Трамп, в отличие от своих предшественников, не развязал ни одной новой войны с участием США. Не потому, что он весь такой миролюбивый, а поскольку, в первую очередь, бизнесмен, понимающий, что война – это хороший бизнес лишь для ВПК, но очень плохой для всей остальной экономики.

Задача Пелоси понятна. Она хочет представить дело так, будто демократы спасают американское общество от сумасшедшего параноика, безответственного, готового выкинуть любой кунштюк. Выставить Трампа исчадием ада, чтобы лишний раз подчеркнуть его опасность, подчеркнуть спасательную миссию Демпартии США и снять все вопросы по фальсификациям выборов. Вы что, дескать, даже если бы он победил на выборах, такого психа просто нельзя оставлять в Белом доме, а потому Байден – благо.

Старушка Нэнси не может не осознавать, что тем самым она подставляет всю систему власти в США, поскольку её тезис означает, что главным руководителем США, крупнейшей ядерной державы планеты на протяжении 4 лет был безответственный психически больной человек, готовый на любую авантюру ради удовлетворения собственных амбиций. А это значит, что США на протяжении этих лет чуть ли не ежедневно подвергали всю планету беспрецедентному риску. В любой другой стране такое постарались бы скрыть или не афишировать. Поскольку это прямой повод поставить вопрос об изъятии у великовозрастных дебилов, гугукающих и пускающих слюни в песочнице с гранатой в руках, опасных "игрушек", отвечать за которые или за себя они не научились. Псих может стать у руля, псих может "нажать на кнопку" в любой момент, и никто это не предотвратит и за это не ответит. Для психа нет преград для прихода в высшую власть в США.

Для любой другой страны такое признание стало бы признанием собственной недееспособности и повлекло бы какие-то ограничения. Но только не для США. Потому что там важно лишь то, что истеблишмент считает важным для самой Америки, а все остальные, как говорил Митрофанушка, "прилагательные". То есть "приложатся", когда надо будет, как истовый католик к папской туфле или нынешний демократический американец к грязной ноге активиста BLM. Ещё и прощение будут вымаливать.

И его дрессировщики

Что, кстати, было со всей ясностью продемонстрировано и в реакции американского истеблишмента на недавние события на Капитолийском холме.

Которые сутки полыхает в соцсетях. Мол, как же так – американский истеблишмент отказался проводить знак равенства между протестующими в Белоруссии и в Вашингтоне! Он, этот истеблишмент, по-прежнему считает "цветные революции" в Грузии, на Украине, других странах постсоветского пространства, на Ближнем Востоке и т. д. победой "борцов за демократию", "храбрых демократических демонстрантов", а свои внутренние выступления – делом рук "быдла, маргиналов, головорезов, мятежников" и даже "внутренних террористов". А кто не понимает, что "это другое", как указал экс-посол США в России Макфол, те "полные идиоты". Потому смерть полицейского в Капитолии будут расследовать, как убийство, а гибель четверых демонстрантов… А четверо погибших среди демонстрантов – это потери "черни", посягнувших на святая святых – американскую демократию. Ведь что такое американская демократия? Это власть американских демократов. Последние события продемонстрировали это максимально чётко.

Я только не понимаю одного, вы, те, которые возмущаются такими двойными стандартами, вы что, рассчитывали на что-то другое? Вроде бы давно в детский сад перестали ходить, нет? Взрослые люди, а тем более – политологи всякого рода прекрасно должны понимать, что американские политики – это те, которым "всё – Божья роса". Потому что всё в мире должно быть подчинено целям и полезности для "американской демократии". Они это доказывали все годы своего существования, а в последние тридцать лет просто перешли границы христианской морали. "Слёзы младенца" важны, говорите? Да, если это американский младенец. И то не всякий, а, например, чёрный. И из правильной семьи, за Демократическую партию которая.

Зло – это не то, что принято считать таковым, а что этим злом назначено. Такова аксиома нынешнего политического устройства мира с позиций Вашингтона и его верных союзников в той же Европе. Которые, кстати, уже выступили и осудили. А как иначе? Никак. Кем назначено? Да тем же Вашингтоном, вернее, верхушкой Демократической партии США в тесном симбиозе с руководством тех же IT-гигантов, цукербергами, бринами и т. д. Становящихся реальными хозяевами уже не только в США, но и в наднациональном масштабе, хозяевами мира. Вернее, теми людьми, что за ними стоят.

Частное мнение важнее Конституции

Цукерберг своим личным распоряжением приказывает лишить действующего президента США Дональда Трампа его аккаунта. Плевать на правила. Дескать, они их нарушил, а в чём – кто вы такие, чтобы вам и ему объяснять. Твиттер пожизненно блокирует аккаунт Трампа. Другие соцсети следуют их примеру. Демократические телеканалы поднимают вопрос о прекращении вещания не разделяющего их позиции Fox News. Это все события последних суток. Напропалую банят советников и помощников Трампа, даже бывших. По некоторым сведениям, готовится кибератака на все 74 миллиона избирателей – граждан США, являющихся сторонниками действующего главы администрации страны.

На первый, второй и последующие взгляды – это потрясающее событие. Пожалуй, впервые так явно продемонстрирована ничтожность американской Конституции. Вернее, первой поправки к ней, которой всегда бравировали американцы. Помните анекдот, чем свобода слова в США отличалась от такой в СССР. Американец гордился, что он может прийти под Белый дом и кричать, что президент козёл и дурак. На что русский отвечал, что он тоже может выйти на Красную площадь и кричать, что американский президент козёл и дурак.

Всё! Баста, карапузики! Правила частной компании, на что упирают Фейсбук, Твиттер и иже с ними, важнее первой поправки! И это тоже могло бы стать причиной жесточайшего системного политического кризиса. В любой другой стране, где бы это ни случилось, именно США в первую очередь указали бы на такое вопиющее положение. Но только не в самих США, отличных от других. Что дозволено Юпитеру – дальше, сами понимаете… Америка защищает себя от Америки. "Правильную" от "неправильной". Америку корпораций от Америки производственной, фермерской и т. д.

Безусловно, это очень хорошо, что США начали строить свой новый мир, где корпорации важнее страны и себя любимых. У других стран есть шанс увидеть, остановиться, оглянуться. Только таких будет немного. Остальные покорно пойдут на ту бойню и тем маршрутом, что укажут для них американские пастухи.

Но из всего этого следует ещё один вывод – никакая критика и никакая аргументация не окажут на правящую верхушку США никакого влияния. Они уверены в своей непогрешимости, в своём праве казнить и миловать. Они не воспринимают саму формулировку "двойные стандарты" просто потому, что иначе быть не может. Одно – для США и самых верных союзников-миньонов и совсем другой подход для всех остальных, включая противников.

Поэтому мы можем из кожи вывернуться наизнанку, доказывая американцам очевидное всем нормальным людям со здравым смыслом, но эту конструкцию в их мозгах даже не поколеблем. На ней зиждется вся Америка. И так будет ровно до тех пор, пока она не рухнет, расколотая внутренними противоречиями и, вполне вероятно, собственной гражданской войной. Которую те же демократы не смогут предотвратить, потому что не умеют смотреть на ситуацию со стороны. А у республиканцев такой возможности просто не будет. Республиканцы сейчас стоят на коленях, униженно моля о прощении, присягая демократам на верность и выпрашивая возможность просто дожить, не подвергаясь репрессиям. Совсем как те белые, что вылизывали ботинки чёрным активистам BLM.

В конце концов нам, по большому счёту, оно и не надо – Америку предупреждать и ломать себе мозги на этом бесперспективном пути. Своих дел хватает, справиться бы тут.