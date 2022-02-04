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США перешли к активным действиям. В Донбассе готовят провокацию
04 февраля 2022, 10:15 • 473 • Политика
США готовят провокацию в Донбассе, которая станет точкой отсчёта для принуждения России к военным действиям. Как в этой ситуации поведём себя мы?
Американская корпорация Google движется в тренде военной агрессии. Сегодня стало известно, что в сервисе YouTube заблокированы информационные ресурсы независимых республик Донбасса.
Под запрет YouTube попали все информационные площадки ДНР и ЛНР, а именно официальный канал Мининфо ДНР, канал ГТРК ЛНР, Народной милиции ЛНР и ДНР. По большому счёту, произошла информационная блокада. Причём в момент, когда Донбассу, как никогда нужен голос, чтобы рассказывать о преступлениях Киева. Очевидно, момент выбрали весьма удобный.
Военный корреспондент Юрий Котенок в ответ на блокировки напомнил, что это еще одно напоминание, насколько мы уязвимы, пока работаем на вражеских площадках и размещаем там контент:
Донбасс в окружении
Одновременно с блокировкой донбасских "рупоров", украинские силовики стали распространять информацию о предстоящих обстрелах и неминуемых жертвах в Донбассе. Эту закономерность заметил военный корреспондент Георгий Медведев:
Вчерашние заявления, действительно, стоит иметь в виду. Почву для провокаций готовили западные "рупоры". Washington Post опубликовали статью о российском вторжении на Украине, которому "будут предшествовать ложные сообщения о жертвах на востоке Украины и территории России".
Ткачёв, кстати, полагает, что в это противостояние должны включиться и наши журналисты. Как раз, чтобы показать, кто на самом деле является агрессором. И это правильно, поскольку в США собственные фейки уже стали легитимизировать.
Изображая жертву
Накануне пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия якобы готовит ролик с "тяжёлыми для восприятия сценами", где нападают вооружённые силы Украины или спецслужбы - сказанное прозвучало очень кстати, в унисон фейку Washington Post. В ролике якобы будут показаны взрывы, погибшие люди, скорбящие родственники, но всё это инсценировка, объяснил представитель Госдепа.
По его словам, эти данные получили разведывательные службы, а теперь рассекретил Госдепартамент. Прайс предположил, что это видео Россия использует как предлог для "дальнейшего вторжения на Украину" или же этот ролик преследует чисто пропагандистские цели. Журналист Мэтью Ли потребовал доказательств. Он попросил сообщить, где опубликованы рассекреченные данные, чтобы можно было их изучить. На это Нед Прайс ответил, что уже всё рассказал. Мэтью Ли возразил: слова представителя Госдепа - это лишь ряд утверждений, а не доказательства.
Глава пресс-службы ведомства отреагировал не слишком дипломатично и начал давить на журналиста, который всего лишь делал свою работу.
Он добавил, что даже если этот ролик никогда не будет распространён, это вовсе не означает, что его не было.
"Но тогда это в принципе недоказуемо!" - пошёл до конца Мэтью Ли.
Другими словами, уже сейчас на наших глазах США вместе со своими сателлитами рисуют план войны в Донбассе. Создаётся некая провокация, на которую будут вынуждать ответить Россию. Как будем действовать мы?
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