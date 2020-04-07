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США перешагнули рубеж: 10 000 умерших с диагнозом "коронавирус"

07 апреля 2020, 18:35  •  66 • В мире
Соединённые Штаты Америки преодолели очередной рубеж в печальной статистике пандемии коронавируса. В стране более 10 тысяч умерших с COVID-19.
На статистику обратила внимание корреспондентка "Вести FM" Вера Десятова. В своём Telegram-канале она привела скриншот. Публикация была сделана 6 апреля в 20:30.
Количество смертей в США - 10 369. Выздоровели 19 247 человек. Всего коронавирус обнаружен у 352 160 американцев.
Скриншот: Telegram/@nashpresidentUSA
И цифры продолжают увеличиваться. По данным Университета Джонса Хопкинса, 7 апреля на 01:30 по московскому времени в США уже 362 759 заболевших. Из них 18 999 человек излечились, 10 689 умерли. Лидером по количеству жертв COVID-19 в США по-прежнему является Нью-Йорк. Высокая смертность также отмечена в Мичигане, Вашингтоне, Нью-Джерси, Иллинойсе, Луизиане.
Всего в мире 1 337 749 человек, которым поставили диагноз "коронавирусная инфекция". Почти 276 тысяч человек сумели победить болезнь. Умерло свыше 74 тысяч человек.
Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19, пишет Nation News.
Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.
"Я бы сказал, что от ста до двухсот тысяч летальных случаев", - уточнил он в ответ на вопрос журналиста CNN.

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