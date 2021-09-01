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США переключились на Таджикистан после ухода из Афгана

01 сентября 2021, 17:40  •  219 • В мире
В американском посольстве в Душанбе заявили о готовности Штатов помочь Таджикистану обустроить границу с Афганистаном.
Пентагон объявил о завершении миссии в Афганистане. Несмотря на то что эвакуация иностранного контингента из Кабула не обошлась без крови, в Штатах это считают успехом.
После Афганистана внимание американцев переключилось на Таджикистан. В частности, как говорится в сообщении посольства США в Душанбе, они намерены помочь в реконструкции объектов на границе.
Речь идёт о таджикско-афгано-узбекском участке. Отмечается, что США готовы помочь в реконструкции объектов пограничного отряда. Также, передаёт "Спутник.Таджикистан", новые объекты планируется возвести для погранотряда в Айвадже.
"Новый объект заменит погранотряд Шахритуса и позволит пограничной службе быстрее развёртывать силы в приграничных районах в ответ на угрозы", - говорится в пресс-релизе диппредставительства.
Партнёром в работе станет Управление Организации Объединённых Наций по обслуживанию проектов (UNOPS). Старт работ запланирован на начало 2022 года.

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