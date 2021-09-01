США переключились на Таджикистан после ухода из Афгана

В американском посольстве в Душанбе заявили о готовности Штатов помочь Таджикистану обустроить границу с Афганистаном.

Пентагон объявил о завершении миссии в Афганистане. Несмотря на то что эвакуация иностранного контингента из Кабула не обошлась без крови, в Штатах это считают успехом.

После Афганистана внимание американцев переключилось на Таджикистан. В частности, как говорится в сообщении посольства США в Душанбе, они намерены помочь в реконструкции объектов на границе.

Речь идёт о таджикско-афгано-узбекском участке. Отмечается, что США готовы помочь в реконструкции объектов пограничного отряда. Также, передаёт "Спутник.Таджикистан", новые объекты планируется возвести для погранотряда в Айвадже.

"Новый объект заменит погранотряд Шахритуса и позволит пограничной службе быстрее развёртывать силы в приграничных районах в ответ на угрозы", - говорится в пресс-релизе диппредставительства.

Партнёром в работе станет Управление Организации Объединённых Наций по обслуживанию проектов (UNOPS). Старт работ запланирован на начало 2022 года.