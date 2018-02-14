США передали Украине приборы ночного видения для "безопасности украинского народа"

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Вашингтон передал Киеву приборы ночного видения на 45 миллионов долларов.

Украинская армия получила 2500 приборов ночного видения от Вашингтона, сообщила посол США в Киеве Мари Йованович.

Общая стоимость нового оборудования составляет 45 миллионов долларов. Теперь количество американских приборов ночного видения на Украине "возрастет почти в два раза", добавила дипломатка.

По ее словам, поставка гарантирует "безопасность украинского народа в ночное время".

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко добавил, что поставка США обеспечила приборами десять батальонов ВСУ.