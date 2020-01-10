Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Госдумы: Запад хочет выставить, что украинский самолёт упал из-за России
«Могли слить в СМИ»: почему конгресс не знал о ликвидации Сулеймани
Пока вещание на неподконтрольную не налажено
Режим закрытого неба - всего на сутки: Турецкие и немецкие компании возобновили ...
Главная / Украина

США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране

10 января 2020, 15:24  •  132 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители США передали Киеву важные данные относительно крушения украинского Boeing в Тегеране. Об этом он написал в своём Twitter.
 
Reuters
 

По словам Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин». 

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — сказал он.

Также глава украинского МИД заявил, что в 15:00 (16:00 мск) состоится разговор Зеленского с госсекретарём США Майком Помпео.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил о наличии разведывательных данных, указывающих на то, что украинский Boeing 737 в Тегеране был сбит иранской ракетой.

В иранской Организации гражданской авиации опровергли эти данные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
10 января 2020, 02:24
Пристайко и Маас обсудили по телефону минское урегулирование
09 января 2020, 16:39
«Огонь распространялся по фюзеляжу»: опубликован предварительный отчёт о крушении украинского самолёта в Иране
09 января 2020, 19:54
Уткин отреагировал на назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС
09 января 2020, 16:39
Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
10 января 2020, 15:24
США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
10 января 2020, 12:09
Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения ...
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули пос...
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В о...
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и зая...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 00:39
Социолог рассказал о реальном рейтинге Путина
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
09 января 2020, 00:39
Несколько секунд подбирал слова: Сергей Лавров не сразу смог найти характеристику для действий американцев на Ближнем Востоке
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
09 января 2020, 13:24
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
06 января 2020, 23:54
"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.