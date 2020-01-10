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США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
10 января 2020, 15:24 • 132 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители США передали Киеву важные данные относительно крушения украинского Boeing в Тегеране. Об этом он написал в своём Twitter.
Reuters
По словам Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».
«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», — сказал он.
Также глава украинского МИД заявил, что в 15:00 (16:00 мск) состоится разговор Зеленского с госсекретарём США Майком Помпео.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил о наличии разведывательных данных, указывающих на то, что украинский Boeing 737 в Тегеране был сбит иранской ракетой.
В иранской Организации гражданской авиации опровергли эти данные.
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