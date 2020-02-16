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США передали Белоруссии оборудование для охраны границы
16 февраля 2020, 18:09 • 57 • Украина
США передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы с Украиной в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.
© gpk.gov.by
«На участке пограничного поста «Наровля» состоялась официальная церемония передачи белорусским пограничникам оборудования, предоставленного Министерством энергетики США», — говорится в сообщении на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Отмечается, что Минэнерго США с 2013 года предоставляет техническую помощь белорусской стороне в рамках реализации проекта «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на государственной границе Республики Беларусь».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем США Майком Помпео отметил опыт сотрудничества спецслужб двух стран.
По его словам, на границе с Белоруссией были задержаны злоумышленники, «которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада».
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