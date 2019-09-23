США перед смертью потели? Хороший признак…

Автор:

Покровский Александр

«Основная цель подводных лодок класса «Борей» почти невообразимо мрачна: разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены в первом ударе», – замогильным голосом чревовещает The National Interest в лице автора статьи Себастьена Роблина, эксперта по вопросам безопасности, урегулирования конфликтов и военной истории.

Каждая из шестнадцати ракет Р-30 «Булава» («Mace») подводной лодки обычно несёт шесть 150-килотонных ядерных боеголовок, предназначенных для раздельного поражения отдельных целей. Это означает, что один «Борей» может обрушить семьдесят две ядерные боеголовки, в десять раз более разрушительные, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, на города и военные базы на расстоянии более 5800 миль.

«Булава». Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

Ну, в Джорджтаунском университете, где получил магистерскую степень Себастьен Роблин, математику, видно, не преподают. А в американской школе – таблицу умножения. Ибо 16 ракет по 6 раздельных боеголовок означают не 72, а 96 американских «городов и военных баз», над которыми могут вырасти ядерные грибы. Но это неважно. Принципиально важен заголовок, который предпослан статье в NI про русские подводные крейсеры стратегического назначения. А заголовок звучит так, как американцы не писали про себя и про русских даже в годы холодной войны: «Новое ядерное оружие России может сделать Америку необитаемой» (Russia's New Nuclear Weapon Could Make America Uninhabitable).

Это хорошо сказано. Особенно в смысле явной аллюзии на слова президента США Дональда Трампа о задаче «сделать Америку сильной»

Иными словами, Америка устами своего ведущего аналитического издания (ладно, одного из) признала: даже если США в ходе первого обезоруживающего удара смогут уничтожить стратегические ядерные силы России наземного базирования, то морская часть русских сил ядерного сдерживания всё равно сделает Штаты необитаемыми.

Вот это дорогого стоит. Это значит ещё одну прибавку реализма в мозгах американских политических элит.

Проект «Борей»

Что же это за корабль, которому американский эксперт отводит такую, хм, «невообразимо мрачную» роль?

По мнению того же NI, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 являются самыми современными атомными субмаринами русского флота. Это действительно атомарина четвёртого поколения и, хотя их начали проектировать в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге ещё в конце 1980-х годов, она по ряду показателей превышает ТТХ своих американских «одноклассников». К тому же эти лодки по мере возможностей совершенствовали в ходе строительства и досовершенствовались в общей сложности до того, что родился сильно продвинутый проект модернизированных «Бореев» – «Борей-А», или 955А.

Но основные показатели остались примерно теми же: водоизмещение – 14 729 тонн (надводное) и 24 000 тонн (подводное), длина корпуса – 170 м, ширина – 13,5 м, осадка – до 10 м, скорость под водой до 29 узлов, предельная глубина погружения – 480 м, автономность – между 90 и 100 сутками, численность экипажа – 107 человек. Вооружение: 16 пусковых установок (на проекте 955А – 20) межконтинентальных баллистических ракет «Булава» (от 6 до 10 раздельных боеголовок и до 40 ложных целей на каждой); 8х533 мм торпедных аппаратов для 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин и противолодочных ракет «Водопад»; 6 одноразовых 533-миллиметровых пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для запуска самоходных приборов гидроакустического противодействия МГ-104 «Бросок» или МГ-114 «Берилл».

Запуск межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

Очень важным качеством этих лодок, на что в особенности упирают американцы, – пониженная шумность за счёт супергладкого корпуса, покрытого специальной звукопоглощающей резиной. Шумность настолько мала, что американцы неиллюзорно страдают: все годы холодной войны они то втайне, то громогласно радовались, что слышат русские подлодки на больших расстояниях, в то время как американские субмарины практически бесшумны. И вот теперь «Бореи», как признают американцы же, оказались бесшумнее «бесшумных» «Вирджиний».

Достигнута эта малошумность за счёт разных факторов, основными из которых являются следующие. Во-первых, движитель вместе с энергетической установкой: водо-водяной ядерный реактор на тепловых нейтронах ОК-650В мощностью 190 МВт, который питает насосно-реактивную двигательную установку. Иначе говоря, водомётное устройство вместо винта. Как пишут американцы, реактор OKF-650B мощностью 190 мегаватт оснащён насосно-реактивной двигательной установкой, которая позволяет ему оставаться необычайно тихим при крейсерском движении вблизи максимальной подводной скорости в тридцать узлов. Это, вероятно, делает «Борей» более тихим и способным оставаться дискретным на более высоких скоростях, чем гребная подводная лодка класса «Ohio».

Во-вторых, вместо первоначально двойного корпуса, шумящего по определению, на «Бореях» пришли к полуторному. В-третьих, были уменьшены сами размеры корабля – были извлечены уроки из опыта эксплуатации гигантских, грозных, но слишком заметных подлодок проекта «Акула» («Тайфун») с их полным водоизмещением около 50 000 тонн.

Но что же возбудило американцев?

Всё это, как говорится, хорошо. Но проект, в общем, известен, о его боевых возможностях с твёрдотопливными ракетами «Булава» – тоже. Почему американский журнал вдруг об этих лодках вспомнил?

Подлодка класса «Борей» «Юрий Долгорукий». Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

Да, военные эксперты недаром называют NI не столько голосом военной-политической аналитики, сколько – аналитики военно-промышленной. То есть основная задача его выступлений – пробив тревогу, пробить и дырочку в военном бюджете, через которую тем или иным компаниям американского ВПК польётся золотой дождик на очередное парирование очередной «русской угрозы».

Похоже, дело в лодках нового проекта 955, который NI назвал проектом «нового поколения». Американский эксперт приводит данные на корабли проекта «Борей-А», в том числе на основе спутниковых фотографий. И общим выводом получается, что эти подлодки – ещё более модернизированные, ещё улучшенные по сравнению с американскими и, конечно, ещё более смертоносные, с ещё более коротким временем, необходимым для запуска ракет, способных обезлюдить Америку.

Ну, а в конце – необходимая пугалка: «Москва, похоже, хотела бы немного больше избыточности в своей способности покончить с цивилизацией, как мы её знаем, в случае ядерного конфликта».

Ну разумеется! А ты чего хотел, американец? Чтобы в случае ядерного конфликта умерли мы, а не вы? Не получится так-то! Перефразируя нашего президента, спросим: «А зачем нам такая цивилизация, где не будет России?».