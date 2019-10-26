США перебросят в Сирию танки. Где и для чего разместятся американцы? • 56 • Аналитика









«Нефтяной регион»

Еще 23 октября президент США Дональд Трамп, который неоднократно выступал с заявлениями о необходимости вывода американских войск с территории как Сирии, так и других стран Ближнего и Среднего Востока, сделал очень важное заявление. В нем он отметил, что американские войска держат под контролем нефтяные месторождения Сирии, освобожденные ими от боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и оставлять нефтеносные районы не собираются.



Фактически слова Трампа ставят крест на самой идее полного вывода американских войск. Оказывается, войска уйдут лишь оттуда, где нет нефти и нет особого финансового смысла в американском военном присутствии. Что касается стратегически важных районов, то там американцы останутся. Более того, в Вашингтоне даже собираются наращивать свое военное присутствие, перебросив в нефтяные районы дополнительные подразделения, оснащенные бронетехникой.



Нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор – это более трети всей сирийской нефти. Несколько лет назад они находились под контролем террористических группировок, для которых незаконная добыча нефти была одним из главных источников финансирования своей деятельности. Затем месторождения взяли под свой контроль Сирийские демократические силы, за которыми стоял Вашингтон. И это было сделано при прямом участии американских военных.



Сегодня официальный Дамаск требует от США покинуть нефтяные районы Сирии. Но американское руководство, как известно, к заявлениям Башара Асада безразлично. Для того, чтобы сирийское правительство не попыталось вернуть контроль над нефтяными скважинами, в Пентагоне и собрались направить в сирийские нефтеносные районы дополнительные войсковые подразделения, оснащенные бронетехникой. Пока информация, поступающая в прессу, носит отрывочный характер – американские военные не раскрывают свои планы, но уже понятно, что войска будут переброшены как раз в провинцию Дейр-эз-Зор.







Главной причиной такого решения Вашингтона стали опасения, что Башар Асад попытается установить контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, опираясь на помощь России и Ирана. Тем более, что внимание мира и США в том числе сейчас было отвлечено на события вокруг сирийско-турецкой границы.



Кроме того, нет никакой уверенности и в том, что боевики ИГИЛ не попытаются взять реванш и вернуть утраченные позиции в провинции Дейр-эз-Зор. Ведь, несмотря на многократные заявления многих участников сирийского конфликта о поражении террористов, в действительности их формирования все же не уничтожены полностью, не говоря уже о том, что местные и пришлые радикалы всегда могут стать резервом, из которого вновь возродится организация.



Кстати, Дональд Трамп призвал и курдские силы переформатировать свое отношение к нефтяным районам, написав в своем «Твиттере»:

Возможно, пришло время курдам отправиться в нефтяной регион!



Таким образом, американское руководство не скрывает особого значения контроля над нефтеносными районами Сирии и это свидетельствует о том, что так просто американцы их не отдадут.



Где разместятся бронетанковые силы США

Американский обозреватель Дэн Ламот из The Washinton Post предполагает, что воинский контингент будет размещен в окрестностях газового завода Conoco, который находится с 2017 года под контролем курдов из Сирийских демократических сил. Это место – вблизи города Дэйр-эз-Зор. И тот факт, что для контроля над месторождениями американцам потребуются танки, свидетельствует о понимании Пентагоном уязвимости более легких сил, особенно в условиях отсутствия поддержки артиллерии и вертолетов.









Дэйр-эз-Зор до войны называли «Жемчужиной пустыни», но сегодня ничто не напоминает былого благополучия города. Он очень сильно пострадал во время боевых действий, из него бежала значительная часть населения. Главной причиной интереса террористов к городу, конечно, были расположенные вокруг нефтяные месторождения. Боевики вторглись в мухафазу Дейр эз-Зор из соседнего Ирака и долгое время терроризировали окрестности города, держали блокаду, контролируя практически половину Дэйр-эз-Зора.



Риски возвращения боевиков ИГИЛ или появления новых аналогичных группировок связаны с особенностями социально-экономического развития самого региона Дейр-эз-Зор, с этноконфессиональным составом его населения.



Несмотря на наличие нефтяных месторождений, пустынная провинция Дейр-эз-Зор и до войны была одним из наиболее бедных и депрессивных регионов Сирии. Молодежь мигрировала в другие регионы, либо оставалась здесь, страдая от безработицы. Поэтому нет ничего удивительного, что радикалы нашли благополучную почву для своей пропаганды, особенно вне городского пространства, где до сих пор проживают бедуинские племена.



В провинции Дейр-эз-Зор проживают арабские племена, исповедующие ислам суннитского толка и негативно оценивающие доминирование в современной Сирии алавитов и общую проиранскую позицию Дамаска. У арабов-суннитов Дейр-эз-Зора – тесные племенные связи с населением пограничных районов соседнего Ирака. И именно оттуда, с иракской территории, в Дейр-эз-Зор после начала гражданской войны в Сирии и начали проникать игиловцы.



У Сирийских демократических сил в провинции Дейр-эз-Зор, по понятным причинам, также всегда было больше проблем, чем в других регионах. Ведь основное ядро СДС – курдские формирования, а не арабы-сунниты. И сейчас американское командование прекрасно понимает, что удерживать контроль над нефтяными месторождениями будет для Сирийских демократических сил сложно, может быть даже и непосильно.



Кстати, в 2018 году уже имела место попытка вытеснить Сирийские демократические силы с позиций в районе газового завода Conoco. Для защиты позиций потребовалась поддержка американских войск, включая стелс-истребители F-22 Raptor ВВС США, самолеты F-15E Strike Eagle , беспилотники MQ-9 Reaper, армейские ударные вертолеты AH-64 Apache и артиллерию Корпуса морской пехоты США.







Поэтому именно здесь и разместится американский военный контингент, обеспечивая безопасность региона и, главное, не допуская перехода нефтяных месторождений под контроль других сил, будь то террористические группировки, правительственные войска Башара Асада или российские и иранские вооруженные силы.



Руководствуясь этими соображениями, американское командование понимает, что даже несколько танковых взводов позволят удерживать позиции под контролем, по крайней мере – до вмешательства более мощных сил американской армии.



Личный состав и бронетехника: кто и откуда

Пока точно неизвестно, какими силами американцы собрались оперировать на данном направлении. Издание Newsweek предполагает, что это может быть половина батальона боевой группы армейской бронетанковой бригады. Не менее двадцати танков точно американцы направят в Дейр-эз-Зор.



Дэн Ламот говорит о бронетанковой роте – то есть, о нескольких танках и сотне солдат, однако не исключает, что и количество боевых машин, и численность личного состава американского контингента впоследствии будет расти.



В моделисты я б пошёл – пусть меня научат!



Стоит отметить, что пока американская пресса не сообщает о том, какой именно тип батальона может быть переброшен на восток Сирии. Поэтому обратимся к структуре армейской бронетанковой бригады США. Она стоит из трех батальонов по 2 роты на танках M1 Abrams и 2 роты мотопехоты на боевых машинах M2 Bradley. Каждая бронированная рота включает 14 танков, а мотопехотная рота – аналогичное количество бронемашин. Таким образом, общая численность личного состава батальона достигает 635 человек.



Если предположить, что американцы направят в Дейр-эз-Зор половину батальона, то это будет примерно 320 человек, по 14-15 танков и боевых машин M2 Bradley. Но не исключено, что половина батальона – это условное обозначение, а в действительности в отряде будет человек 500, то есть практически полный батальон. Стоит также отметить, что в каждой бронетанковой бригаде есть и кавалерийский эскадрон, по численности практически тождественный батальону, но имеющий на вооружении M2 Bradley.



Телеканал CNN предполагает, что американское командование может направить в нефтеносный район менее тяжелые подразделения, например – мотопехотные, на автомобилях и бронемашинах Stryker 8x8. Хотя в бронетанковых бригадах нет таких бронемашин, они есть у подразделений рейнджеров, которые также действовали в Сирии. Кроме того, личный состав бронетанковых бригад, набранный из различных рот, может пересесть на легкобронированные машины M-ATV и бронированные Humvees, а также на грузовые автомобили.







Если говорить о личном составе, то он, скорее всего, будет переведен из уже размещенных на Ближнем Востоке американских сил. В первую очередь, в качестве возможного источника формирования новой группировки называют 3-ю бригадную боевую группу 4-й пехотной дивизии, которая дислоцируется на американской базе в Кувейте.



Стоит отметить, что развернутые на Ближнем Востоке американские подразделения регулярно отправляли в Сирию личный состав по принципу ротации – и речь идет как о танкистах и пехотинцах, так и о военных инженерах, которые, к примеру, участвовали в освобождении Ракки от террористов в 2017 году.



Впрочем, некоторые аналитики отмечают и определенные сложности, с которыми могут столкнуться американцы при размещении бронетанковых подразделений в Дейр-эз-Зоре. Прежде всего, сложности связаны с организацией топливного обеспечения и технического обслуживания американских танков и бронированных машин. Потребуется большое количество топлива, чтобы танки и бронемашины смогли эффективно действовать, в том числе и в статическом состоянии.



Естественно, встает вопрос и об организации снабжения группы. Не исключено, что оно будет осуществляться с территории соседнего Ирака. На границе с Ираком находится военная база международной коалиции в населенном пункте Эт-Танф. Именно отсюда могут следовать конвои для обеспечения базы в районе Дейр-эз-Зора. Для безопасного прохода конвоев американская авиация организует патрулирование маршрута и его прикрытие с воздуха. Однако и сами конвои также должны быть хорошо вооружены для организации отпора в случае возможного нападения боевиков или каких-то иных сил.



Безусловно, сохранение американского военного присутствия в провинции Дэйр-эз-Зор будет негативно воспринято не только официальным Дамаском, но и Москвой. Россия не раз давала понять, что рассчитывает на полный вывод американских войск со всей территории Сирии, и районы Дейр-эз-Зора в данном случае не являются исключением. Другое дело, что американское руководство всегда действует исходя из соображений выгоды Соединенных Штатов, и если Трамп, сторонник вывода войск, решил, что в Дейр-эз-Зоре их нужно оставить, то позиции Дамаска и даже Москвы на его решение не повлияют. Вывод войск США из северных районов Сирии не означает окончательного ухода американцев из этой многострадальной страны. В Сирии есть нефть, пусть и мало, а это означает, что американская армия добровольно страну не покинет. Стало известно, что Вашингтон готовит переброску дополнительных сил и средств для установления контроля над нефтяными скважинами в Сирии.Еще 23 октября президент США Дональд Трамп, который неоднократно выступал с заявлениями о необходимости вывода американских войск с территории как Сирии, так и других стран Ближнего и Среднего Востока, сделал очень важное заявление. В нем он отметил, что американские войска держат под контролем нефтяные месторождения Сирии, освобожденные ими от боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и оставлять нефтеносные районы не собираются.Фактически слова Трампа ставят крест на самой идее полного вывода американских войск. Оказывается, войска уйдут лишь оттуда, где нет нефти и нет особого финансового смысла в американском военном присутствии. Что касается стратегически важных районов, то там американцы останутся. Более того, в Вашингтоне даже собираются наращивать свое военное присутствие, перебросив в нефтяные районы дополнительные подразделения, оснащенные бронетехникой.Нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор – это более трети всей сирийской нефти. Несколько лет назад они находились под контролем террористических группировок, для которых незаконная добыча нефти была одним из главных источников финансирования своей деятельности. Затем месторождения взяли под свой контроль Сирийские демократические силы, за которыми стоял Вашингтон. И это было сделано при прямом участии американских военных.Сегодня официальный Дамаск требует от США покинуть нефтяные районы Сирии. Но американское руководство, как известно, к заявлениям Башара Асада безразлично. Для того, чтобы сирийское правительство не попыталось вернуть контроль над нефтяными скважинами, в Пентагоне и собрались направить в сирийские нефтеносные районы дополнительные войсковые подразделения, оснащенные бронетехникой. Пока информация, поступающая в прессу, носит отрывочный характер – американские военные не раскрывают свои планы, но уже понятно, что войска будут переброшены как раз в провинцию Дейр-эз-Зор.Главной причиной такого решения Вашингтона стали опасения, что Башар Асад попытается установить контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, опираясь на помощь России и Ирана. Тем более, что внимание мира и США в том числе сейчас было отвлечено на события вокруг сирийско-турецкой границы.Кроме того, нет никакой уверенности и в том, что боевики ИГИЛ не попытаются взять реванш и вернуть утраченные позиции в провинции Дейр-эз-Зор. Ведь, несмотря на многократные заявления многих участников сирийского конфликта о поражении террористов, в действительности их формирования все же не уничтожены полностью, не говоря уже о том, что местные и пришлые радикалы всегда могут стать резервом, из которого вновь возродится организация.Кстати, Дональд Трамп призвал и курдские силы переформатировать свое отношение к нефтяным районам, написав в своем «Твиттере»:Таким образом, американское руководство не скрывает особого значения контроля над нефтеносными районами Сирии и это свидетельствует о том, что так просто американцы их не отдадут.Американский обозреватель Дэн Ламот из The Washinton Post предполагает, что воинский контингент будет размещен в окрестностях газового завода Conoco, который находится с 2017 года под контролем курдов из Сирийских демократических сил. Это место – вблизи города Дэйр-эз-Зор. И тот факт, что для контроля над месторождениями американцам потребуются танки, свидетельствует о понимании Пентагоном уязвимости более легких сил, особенно в условиях отсутствия поддержки артиллерии и вертолетов.Дэйр-эз-Зор до войны называли «Жемчужиной пустыни», но сегодня ничто не напоминает былого благополучия города. Он очень сильно пострадал во время боевых действий, из него бежала значительная часть населения. Главной причиной интереса террористов к городу, конечно, были расположенные вокруг нефтяные месторождения. Боевики вторглись в мухафазу Дейр эз-Зор из соседнего Ирака и долгое время терроризировали окрестности города, держали блокаду, контролируя практически половину Дэйр-эз-Зора.Риски возвращения боевиков ИГИЛ или появления новых аналогичных группировок связаны с особенностями социально-экономического развития самого региона Дейр-эз-Зор, с этноконфессиональным составом его населения.Несмотря на наличие нефтяных месторождений, пустынная провинция Дейр-эз-Зор и до войны была одним из наиболее бедных и депрессивных регионов Сирии. Молодежь мигрировала в другие регионы, либо оставалась здесь, страдая от безработицы. Поэтому нет ничего удивительного, что радикалы нашли благополучную почву для своей пропаганды, особенно вне городского пространства, где до сих пор проживают бедуинские племена.В провинции Дейр-эз-Зор проживают арабские племена, исповедующие ислам суннитского толка и негативно оценивающие доминирование в современной Сирии алавитов и общую проиранскую позицию Дамаска. У арабов-суннитов Дейр-эз-Зора – тесные племенные связи с населением пограничных районов соседнего Ирака. И именно оттуда, с иракской территории, в Дейр-эз-Зор после начала гражданской войны в Сирии и начали проникать игиловцы.У Сирийских демократических сил в провинции Дейр-эз-Зор, по понятным причинам, также всегда было больше проблем, чем в других регионах. Ведь основное ядро СДС – курдские формирования, а не арабы-сунниты. И сейчас американское командование прекрасно понимает, что удерживать контроль над нефтяными месторождениями будет для Сирийских демократических сил сложно, может быть даже и непосильно.Кстати, в 2018 году уже имела место попытка вытеснить Сирийские демократические силы с позиций в районе газового завода Conoco. Для защиты позиций потребовалась поддержка американских войск, включая стелс-истребители F-22 Raptor ВВС США, самолеты F-15E Strike Eagle , беспилотники MQ-9 Reaper, армейские ударные вертолеты AH-64 Apache и артиллерию Корпуса морской пехоты США.Поэтому именно здесь и разместится американский военный контингент, обеспечивая безопасность региона и, главное, не допуская перехода нефтяных месторождений под контроль других сил, будь то террористические группировки, правительственные войска Башара Асада или российские и иранские вооруженные силы.Руководствуясь этими соображениями, американское командование понимает, что даже несколько танковых взводов позволят удерживать позиции под контролем, по крайней мере – до вмешательства более мощных сил американской армии.Пока точно неизвестно, какими силами американцы собрались оперировать на данном направлении. Издание Newsweek предполагает, что это может быть половина батальона боевой группы армейской бронетанковой бригады. Не менее двадцати танков точно американцы направят в Дейр-эз-Зор.Дэн Ламот говорит о бронетанковой роте – то есть, о нескольких танках и сотне солдат, однако не исключает, что и количество боевых машин, и численность личного состава американского контингента впоследствии будет расти.Стоит отметить, что пока американская пресса не сообщает о том, какой именно тип батальона может быть переброшен на восток Сирии. Поэтому обратимся к структуре армейской бронетанковой бригады США. Она стоит из трех батальонов по 2 роты на танках M1 Abrams и 2 роты мотопехоты на боевых машинах M2 Bradley. Каждая бронированная рота включает 14 танков, а мотопехотная рота – аналогичное количество бронемашин. Таким образом, общая численность личного состава батальона достигает 635 человек.Если предположить, что американцы направят в Дейр-эз-Зор половину батальона, то это будет примерно 320 человек, по 14-15 танков и боевых машин M2 Bradley. Но не исключено, что половина батальона – это условное обозначение, а в действительности в отряде будет человек 500, то есть практически полный батальон. Стоит также отметить, что в каждой бронетанковой бригаде есть и кавалерийский эскадрон, по численности практически тождественный батальону, но имеющий на вооружении M2 Bradley.Телеканал CNN предполагает, что американское командование может направить в нефтеносный район менее тяжелые подразделения, например – мотопехотные, на автомобилях и бронемашинах Stryker 8x8. Хотя в бронетанковых бригадах нет таких бронемашин, они есть у подразделений рейнджеров, которые также действовали в Сирии. Кроме того, личный состав бронетанковых бригад, набранный из различных рот, может пересесть на легкобронированные машины M-ATV и бронированные Humvees, а также на грузовые автомобили.Если говорить о личном составе, то он, скорее всего, будет переведен из уже размещенных на Ближнем Востоке американских сил. В первую очередь, в качестве возможного источника формирования новой группировки называют 3-ю бригадную боевую группу 4-й пехотной дивизии, которая дислоцируется на американской базе в Кувейте.Стоит отметить, что развернутые на Ближнем Востоке американские подразделения регулярно отправляли в Сирию личный состав по принципу ротации – и речь идет как о танкистах и пехотинцах, так и о военных инженерах, которые, к примеру, участвовали в освобождении Ракки от террористов в 2017 году.Впрочем, некоторые аналитики отмечают и определенные сложности, с которыми могут столкнуться американцы при размещении бронетанковых подразделений в Дейр-эз-Зоре. Прежде всего, сложности связаны с организацией топливного обеспечения и технического обслуживания американских танков и бронированных машин. Потребуется большое количество топлива, чтобы танки и бронемашины смогли эффективно действовать, в том числе и в статическом состоянии.Естественно, встает вопрос и об организации снабжения группы. Не исключено, что оно будет осуществляться с территории соседнего Ирака. На границе с Ираком находится военная база международной коалиции в населенном пункте Эт-Танф. Именно отсюда могут следовать конвои для обеспечения базы в районе Дейр-эз-Зора. Для безопасного прохода конвоев американская авиация организует патрулирование маршрута и его прикрытие с воздуха. Однако и сами конвои также должны быть хорошо вооружены для организации отпора в случае возможного нападения боевиков или каких-то иных сил.Безусловно, сохранение американского военного присутствия в провинции Дэйр-эз-Зор будет негативно воспринято не только официальным Дамаском, но и Москвой. Россия не раз давала понять, что рассчитывает на полный вывод американских войск со всей территории Сирии, и районы Дейр-эз-Зора в данном случае не являются исключением. Другое дело, что американское руководство всегда действует исходя из соображений выгоды Соединенных Штатов, и если Трамп, сторонник вывода войск, решил, что в Дейр-эз-Зоре их нужно оставить, то позиции Дамаска и даже Москвы на его решение не повлияют. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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