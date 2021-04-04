США перебросили в Румынию артиллерийские ракетные комплексы HIMARS

Американское оружие размещается в порту Констанца на побережье Чёрного моря и в 70 км от границы с Молдавией.

Констанца – ворота Румынии в Чёрное море, важный узел нефтеперерабатывающей промышленности. В Бухаресте очень хотят заниматься перевалкой нефти из Закавказья и Средней Азии в ЕС через Констанцу по транспортному коридору Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА). Такой проект существует с 1993 года, но не реализован до сих пор. А пока Бухарест занимается милитаризацией Черноморского региона, воспринимая Россию как препятствие на пути осуществления своих планов.

Размещение у молдавской границы артиллерийских систем – тоже часть антироссийской стратегии. Ракеты будут нацелены на российских миротворцев в Приднестровье. Греческий политолог Пол Антонопулос так прокомментировал эту ситуацию: «У черноморских государств-членов НАТО нет сил бросить вызов российскому флоту, поэтому Вашингтон помогает им».

От румынского побережья до российской границы 400 км, и это направление Вашингтон считает более перспективным, чем балтийское.

В самой Румынии власти продолжают пропагандировать идею «Великой Румынии» и миф о происхождении румын от римлян. Румынам внушают, что они « потомки Траяна » – римского императора. И все свои экспансионистские планы Бухарест рассчитывает осуществить при содействии США.