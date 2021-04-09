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США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы

09 апреля 2021, 07:25  •  124 • Украина

В последнюю неделю в Киев зачастили военно-транспортные самолеты ВВС США.

Характер доставляемого ими груза до последнего времени был неизвестен. Однако, в СМИ просочились данные, что Вашингтон передал Украине партию вооружения. Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах «HIMARS». Они способны наносить удары по целям на расстояние до 300 км.

Официального подтверждения данной информации от украинских властей нет, но этого не ожидалось, так как такая переброска сопряжена с военной тайной. Стоит отметить, что кроме американских самолетов, в Киеве «засветился» транспортный борт из Азербайджана.

Грузовой самолёт Boeing 747 азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines прибыл из Баку в Киев

Так, на днях из Баку прибыл грузовой самолёт Boeing 747 азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines. Ранее он был задействован в поставках оружия в Азербайджан во время недавней войны в Нагорном Карабахе. Вероятно, украинское командование заинтересовалось оружейными новинками, которые применили азербайджанские войска против армии Арцаха.

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