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США озвучили новые обязанности России

22 мая 2020, 09:15  •  105 • Политика

США обложили Россию новыми требованиями

Чего Россия должна ещё сделать, чтобы…

Чтобы что? Да дабы угодить вальяжному и беспринципному барину, расположившемуся на троне мира и пытающемуся повелевать. А вот когда Россия исполнит три (минимум) желания, то тогда Америка…

Что Америка? Пойдёт на встречу? Да нет, что вы. Она ещё пару тройку желаний озвучит. К чему разговор? Да к тому, что на кону очередной односторонний выход США из договорённостей по вооружениям. Они из ДРМД вышли «по-борзому». Знаете, как в некоторых странах, к примеру, Ближнего Востока мужчины разводятся с женой. Вышел на людный перекрёсток, три раза крикнул о том, что, мол, развожусь, и «привет», свободен как ветер. Вот так же и США сделали с Договором по Ракетам Средней и Меньшей Дальности. Просто в газетах пропечатали о том, что их всё это не устраивает и «adieu» (фр). Да, они не в средневековье, они «цивилизованные». А потому изволили всё же привести «обоснования». Надо ли разъяснять какие? Но, на всякий случай, вдруг кто не в курсе – «Во всём виновата Россия!»

Это была обкатка механизма. Проверили, так сказать, на работоспособность. И «прокатило». Ну, там некоторые повозмущались, а по факту то что? Не прошло и года, как всё позабыто и позаброшена тема. А кто им что сделает? Некогда ООН могло, но теперь это «карманный орган», под лозунгом – «Потрындели и разошлись». И вот, следующий акт «Марлезонского балета». В 2021 году прекращается срок действия договора СНВ-3. И вновь барин изволит сидеть на троне, и вновь он раздаёт ЦЭ-У. «Чтобы мы до вас снизошли, извольте сделать следующее». Что же ваша душенька на этот раз желает? Далее по пунктам.

Первое. Как издавна повелось, во всем виновата Россия, это надо бы признать уже всему прогрессивному человечеству.

Второе. Слово предоставляется спецпосланнику Дональда Фредыча по имени Маршалл Биллингсли . Он трудится на ниве контроля над вооружениями.

Третье. Вышеозначенный «типус» толкнул речь по озвученной теме в The Washington Time. И перечислил то оружие, которое РФ должна включить в договор, а там или сократить, или секретами поделиться. И чему удивляться, что в перечень попали наши новые «щиты и мечи». МБР «Сармат» и РК с УББ «Авангард», гиперзвуковой «Кинжал», перспективная МБР «Буревестник» и, конечно же, «Посейдон» – подводный БЛА с возможностью его оснащения ядерным оружием.

Вот всё то, чего у США ещё нет, и чего они уже боятся, вот всё мы и должны. На вопрос же «А Трамп что в ответ на это? Определился ли он, хотя бы принципиально, будет ли пролонгация СНВ-3 осуществлена или нет? И что США со своей стороны в договор готовы включить?» А в ответ – тишина. Грозный чин нахмурился, и отвечать отказался. Мало того. После непродолжительной паузы он «вменил в обязанности» России ещё и «уговорить Китай стать частью этого договора до момента окончания срока действия СНВ-3». Так-то вот. Одни обязанности у нас и задолженности, а тот, что главнюк в «Сияющем Граде на Холме» потом, как-нибудь, соизволит ознакомиться с текущим положением дел. Оценит наши усилия и соблаговолит принять решение. Опять же, возможно.

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