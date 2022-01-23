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США озаботились поставками газа в Европу на фоне ситуации вокруг Украины. Какие есть варианты?

23 января 2022, 21:10  •  163 • Политика
США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу на случай, если ситуация между Россией и Украиной обострится.
Вашингтон обсуждает вопрос поставок газа с некоторыми другими странами - экспортёрами газа, пишет газета Financial Times.
Мы пытаемся понять, что можно сделать, чтобы подготовиться к такому развитию событий (сбою поставок при обострении ситуации между Россией и Украиной - Прим. ред.),
- пишет издание со ссылкой на американских чиновников.
При этом в США признают, что резко увеличить поставки СПГ в Европу крайне сложно, так как существует повышенный спрос на топливо по всему миру. Предположительно, Катар готов перенаправить свои танкеры в Европу в случае экстренной ситуации.

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