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США ответят за наёмников в Международном суде? Венесуэла готовит иск против правительства Трампа

07 мая 2020, 11:10  •  11 • Политика
Венесуэла обратится в Международный уголовный суд по вопросу о попытках вооружённого вторжения в страну. Главный обвиняемый - правительство президента США Дональда Трампа.
Министерство иностранных дел Венесуэлы готовит обращение в Международный уголовный суд (МУС) против США после попытки группы наёмников проникнуть в Боливарианскую Республику. Об этом сообщил на пресс-конференции законный президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Речь идёт об инциденте, случившемся в воскресенье, 3 мая. Группа вооружённых боевиков, среди которых были граждане США, попыталась прорваться через границу Венесуэлы со стороны Колумбии. В Боливарианской Республике уверены, что целью наёмников было похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывоз его в США.
Я дал поручение главе МИД немедленно подготовить обращение в Гаагу с видеоматериалами и соответствующими документами по поводу агрессии со стороны США и правительства Дональда Трампа, - объявил лидер Венесуэлы на пресс-конференции.
Напомним, что ранее власти США объявили награду в 15 миллионов за помощь в аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро. За содействие в аресте каждого из соратников лидера Боливарианской Республики Вашингтон обещал дать по 10 миллионов.

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