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США ответили на ультиматум по НАТО? Вашингтон готов сотрудничать с Россией по вооружению
21 декабря 2021, 22:30 • 108 • Политика
Власти США заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере контроля за вооружением. Соединённые Штаты ответили на ультиматум Москвы по НАТО?
Минэнерго США готово помочь Белому дому выработать с Москвой общие договорённости касательно контроля за вооружением. Об этом говорится в совместном докладе Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности.
- отмечают авторы доклада.
Отметим, что заявление о нераспространении ядерного оружия и оружия массового поражения было сделано вскоре после того, как Москва призвала США и НАТО выработать взаимные гарантии безопасности. В частности, Россия попросила у Запада гарантий, что НАТО не будет вооружать Украину, Закавказье, Среднюю Азию и Восточную Европу.
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