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США ответили на ультиматум по НАТО? Вашингтон готов сотрудничать с Россией по вооружению

21 декабря 2021, 22:30  •  108 • Политика
Власти США заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере контроля за вооружением. Соединённые Штаты ответили на ультиматум Москвы по НАТО?
Минэнерго США готово помочь Белому дому выработать с Москвой общие договорённости касательно контроля за вооружением. Об этом говорится в совместном докладе Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности.
Администрация продолжит уделять особое внимание укреплению стратегической стабильности с Россией, Китаем и другими странами для устранения угрозы со стороны ядерных вооружений,
- отмечают авторы доклада.
Отметим, что заявление о нераспространении ядерного оружия и оружия массового поражения было сделано вскоре после того, как Москва призвала США и НАТО выработать взаимные гарантии безопасности. В частности, Россия попросила у Запада гарантий, что НАТО не будет вооружать Украину, Закавказье, Среднюю Азию и Восточную Европу.

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