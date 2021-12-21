США ответили на ультиматум по НАТО? Вашингтон готов сотрудничать с Россией по вооружению

Власти США заявили о готовности сотрудничать с Россией в сфере контроля за вооружением. Соединённые Штаты ответили на ультиматум Москвы по НАТО?

Минэнерго США готово помочь Белому дому выработать с Москвой общие договорённости касательно контроля за вооружением. Об этом говорится в совместном докладе Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности.

Администрация продолжит уделять особое внимание укреплению стратегической стабильности с Россией, Китаем и другими странами для устранения угрозы со стороны ядерных вооружений,

- отмечают авторы доклада.

Отметим, что заявление о нераспространении ядерного оружия и оружия массового поражения было сделано вскоре после того, как Москва призвала США и НАТО выработать взаимные гарантии безопасности. В частности, Россия попросила у Запада гарантий, что НАТО не будет вооружать Украину, Закавказье, Среднюю Азию и Восточную Европу.