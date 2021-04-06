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США ответили на просьбу Украины принять страну в НАТО: "Это не к нам"
06 апреля 2021, 23:30 • 39 • В мире
Власти США ответили на просьбу Украины принять страну в НАТО. В Вашингтоне не стали брать на себя ответственность и попросили Киев обращаться в сам альянс: "Это не к нам".
Такое заявление сделала во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя заявления украинских политиков о стремлении вступить в ряды НАТО.
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров он заявил, что завершить гражданскую войну в Донбассе можно будет только после вступления Украины в НАТО.
Отметим, что в этом заявлении есть некое скрытое противоречие, так как правила НАТО запрещают давать членство стране, внутри которой продолжается вооружённый конфликт и которая имеет неразрешённые территориальные споры с другими государствами.
На слова Зеленского уже успел отреагировать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО не только не поможет разрешить конфликт в Донбассе, но и усугубит его.
Напомним, что после госпереворота 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса и взяла курс на европейскую и североатлантическую интеграцию. ЕС и НАТО выражают поддержку Киеву, но пока не спешат давать ему членство.
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