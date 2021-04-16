США ответили на мольбы Украины: Пентагон потребовал от России "открыть" Чёрное море

США призвали Россию "прекратить угрозы иностранным судам" в Чёрном море и пообещали продолжить осуществлять операции с участием своих военных кораблей в регионе на "обычной основе".

В США развели панику из-за закрытия Россией части Чёрного моря для прохода иностранных судов. В американском военном ведомстве сформулировали претензии по данному поводу.

Пентагон заявил, что США призывают Россию "прекратить угрозы иностранным судам" в Чёрном море. При этом американские военные также заявили, что продолжат на "обычной основе" свои операции с участием военных кораблей в регионе.

Напомним, днём ранее Россия объявила о закрытии части акватории Чёрного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. Причиной таких действий стали военные учения. МИД Украины выразил протест.