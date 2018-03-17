США ответили их же монетой: Госдеп вмешивается во внутренние дела России

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Посольство России в США обвинило официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт во вмешательстве во внутренние дела нашей страны.

Посольство России в Вашингтоне решила ответить американцам их же монетой и обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела нашей страны. Основанием для подобных обвинений стали действия официального представителя внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

В своем микроблоге Twitter та опубликовала ряд сообщений, касающихся действий российской Центральной избирательной комиссии. В числе прочих Науэрт сделала твит, в котором заявила, что ЦИК не допустил к наблюдению за выборами более 5 тысяч наблюдателей от СМИ. При этом представитель Госдепа даже не потрудилась назвать свой источник информации.

Одно уже это сообщение, считают российские дипломаты, может расцениваться как вмешательство в работу демократических институтов другого государства.

"От имени России: представитель Госдепа продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована", — можем прочитать мы в заявлении российского посольства.