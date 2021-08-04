США отвергли призыв ВОЗ о моратории на ревакцинацию COVID

Официальную позицию Белого дома по этому поводу озвучила Джен Псаки.

В США не согласились с призывом Всемирной организации здравоохранения о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию. На соответствующий вопрос ответила на брифинге пресс-секретарь белого дома Джен Псаки.

По её словам, призыв главы организации Тедроса Гебрейесуса в США считают неверным. Он ранее призывал страны объявить о запрете на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября.

Но с американской стороны не видят проблемы проводить и вакцинацию, и ревакцинацию. Псаки подчеркнула, что США по силам и то, и то.

При этом в ВОЗ не оптимистичны по поводу масштабов вакцинации. Препаратов не хватает для первых прививок, ранее сообщали в организации.

К тому же эксперты ВОЗ считают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всём мире до конца года.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19.