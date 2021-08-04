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США отвергли призыв ВОЗ о моратории на ревакцинацию COVID

04 августа 2021, 22:10  •  112 • Политика
Официальную позицию Белого дома по этому поводу озвучила Джен Псаки.
В США не согласились с призывом Всемирной организации здравоохранения о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию. На соответствующий вопрос ответила на брифинге пресс-секретарь белого дома Джен Псаки.
По её словам, призыв главы организации Тедроса Гебрейесуса в США считают неверным. Он ранее призывал страны объявить о запрете на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября.
Но с американской стороны не видят проблемы проводить и вакцинацию, и ревакцинацию. Псаки подчеркнула, что США по силам и то, и то.
При этом в ВОЗ не оптимистичны по поводу масштабов вакцинации. Препаратов не хватает для первых прививок, ранее сообщали в организации.
К тому же эксперты ВОЗ считают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всём мире до конца года.
По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19.

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