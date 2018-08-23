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США отвергли предложение России о заморозке санкций против Ирана

23 августа 2018, 21:09  •  47 • Политика
Помощник американского лидера Джон Болтон заявил, что в ноябре рестрикции против Тегерана вернутся, как и было обещано.
США отвергли предложение России установить границы пребывания войск Ирана в Сирии. Ранее Москва предложила это в обмен на приостановку введения санкций на экспорт нефти Ирана.
Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в четверг по итогам встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Напомним, переговоры прошли в Женеве.
Патрушев выступил с предложением определить географические пределы присутствия вооруженных сил Ирана, сказал Болтон. В обмен представитель России призвал США приостановить введение санкций против экспорта иранской нефти, запланированное на ноябрь, добавил он.
«Мы отвергли это предложение раньше, отвергли и сегодня. Санкции возвращаются, это вопрос решенный», - заявил Болтон.

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