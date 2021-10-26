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США отрепетировали войну с Россией на Аляске: Эксперт подсказал, как извлечь из этого выгоду
26 октября 2021, 00:05 • 98 • Политика
Командование ВВС США отправило истребители F-16 на авиабазу близ границ России. Эксперт рассказал, как русские военные могут извлечь из этого выгоду.
Руководство ВВС США в рамках учений на случай войны с Россией отправило истребители F-16 на американскую базу на Аляске. Эти манёвры прокомментировал генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов.
По его словам, ничего необычного в таких манёврах нет. В России также проводятся аналогичные военные учения. Однако если после завершения манёвров американские истребители останутся на Аляске на постоянной или ротационной основе, это будет поводом для беспокойства.
- отметил эксперт.
Он добавил, что Россия в любом случае не оставит данные учения без внимания. За передвижениями американских войск всегда следит разведка. Кроме того, военные России могут даже извлечь выгоду из манёвров США.
- сказал он в беседе с Nation News.
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