США отрепетировали войну с Россией на Аляске: Эксперт подсказал, как извлечь из этого выгоду

Командование ВВС США отправило истребители F-16 на авиабазу близ границ России. Эксперт рассказал, как русские военные могут извлечь из этого выгоду.

Руководство ВВС США в рамках учений на случай войны с Россией отправило истребители F-16 на американскую базу на Аляске. Эти манёвры прокомментировал генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов.

По его словам, ничего необычного в таких манёврах нет. В России также проводятся аналогичные военные учения. Однако если после завершения манёвров американские истребители останутся на Аляске на постоянной или ротационной основе, это будет поводом для беспокойства.

Тогда просматривается вопрос определённой угрозы с данного направления,

- отметил эксперт.

Он добавил, что Россия в любом случае не оставит данные учения без внимания. За передвижениями американских войск всегда следит разведка. Кроме того, военные России могут даже извлечь выгоду из манёвров США.

Российские военные тоже смогут провести тренировочные полёты по сопровождению, как над нейтральной территорией, так и в исключительной экономической зоне, приграничных районах и даже в международном воздушном пространстве,

- сказал он в беседе с Nation News.