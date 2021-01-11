США отрабатывают на Украине сценарий Пакистана

На Украине скоро будут ненавидеть американцев так же, как в Пакистане, однако на ослабление влияния США это никоим образом не подействует.Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политический журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек.«Ближайшая страна, которая на нас похожа – это Пакистан, но без сильной религиозной составляющей, которая важна для Пакистана. Общество Пакистана в определённый момент поняло то, что они стали площадкой поля боя у противостояния США и СССР в Афганистане, разменной монетой. Это то, чем является Украина в противостоянии США и России.Были вбуханы огромные деньги в пакистанское общество, огромные деньги в пакистанских «соросят», огромные деньги в пакистанскую армию и спецслужбы, а пакистанское общество не прекращает быть антиамериканским. И в настоящее время, насколько я это вижу, уже проходит это ощущение гибридности, когда общество антиамериканское, а украинское общество неминуемо будет становиться антиамериканским – как только поймут, кто всё это с нами сделал, это произойдёт, как в Пакистане.И тогда американцы начали делать то, чему их учили британские друзья. Британская концепция манипулированием обществом не претерпела никакого изменения, начиная как минимум с конца XIX века – ты начинаешь контролировать меньшинство, делаешь его агрессивным, а меньшинство контролирует всё вокруг себя», – привёл аналогию Пиховшек.«Это безумно интересная, но и страшная работа американских коллег в Пакистане. Они пытаются всячески контролировать пакистанскую элиту – религиозную, журналистскую, военную, политическую. Там такие игры двойных-тройных агентов, что мама дорогая, люди вешаются! Вот они к этому идут и в Украине», – добавил журналист.