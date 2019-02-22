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США отправят оружие в Венесуэлу с помощью украинцев

22 февраля 2019, 19:24  •  142 • В России

МИД РФ предупредил США о последствиях задуманной на сегодняшний день провокации.

- На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация, подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновениями сторонников и противников и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны. Если планам организаторов провокации суждено сбыться, это будет означать переход агрессивной внешней политики США на новый уровень, на путь военных авантюр. Но это путь вниз. Произойдет резкое обострение напряженности, скачок конфронтационности в мире, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также сообщила об обнаруженном «украинском следе» в поставках оружия венесуэльской оппозиции.

- Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании. К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», - рассказала дипломат.

А недавний призыв Дональда Трампа к венесуэльским военным присягнуть самопровозглашенному президенту Хуану Гуаидо («иначе потеряете все») МИД РФ считает «верхом цинизма».

- В адрес военнослужащих другой страны прозвучал неприкрытый шантаж. Президент обращается к вооруженным силам другого независимого государства с требованием не подчиняться легитимному руководству этой суверенной страны. Я думаю, после этого у политиков в США, которые все это одобряют, нет никакого права говорить о легитимности и нелегитимности чего-либо в этой жизни, - заключила Захарова.

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