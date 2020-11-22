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США отправили на Ближний Восток ударные силы авиации. Что-то готовится?

22 ноября 2020, 19:35  •  342 • Политика
Впервые с начала 2020 года США отправили на Ближний Восток ударные силы своей авиации - в регион переброшены бомбардировщики B-52H. Новость заставила мир напрячься: что-то готовится?
Представители Центрального командования ВВС США сообщили о благополучной переброске стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress на Ближний Восток.
Согласно тексту официального заявления, это боевые машины, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота. Переброска осуществлена 21 ноября "в сжатые сроки".
Как подчеркнули в командовании военно-воздушными силами Соединённых Штатов, целью переброски является "сдерживание агрессии", а также "заверения партнёров и союзников США в поддержке".
Эксперты отмечают, что подобных операций Штаты не производили с начала этого года.
Напомним, сегодня, 22 ноября, США окончательно вышли из Договора по открытому небу. В Вашингтоне заявили, что соглашение более не отвечает геополитическим интересам США. Договор, кроме США, объединяет 33 страны. Соглашение действовало с 1992 года.

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