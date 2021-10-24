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США отправили истребители на "самую опасную для России базу"

24 октября 2021, 19:30  •  289 • Политика
Американский военный эксперт Дэвид Экс сообщил, что США отправили истребители F-16 на "самую опасную для России базу". Речь идёт об авиабазе Эрексон на острове Шемья.
Ранее на остров были переброшены F-22 - американские самолёты-невидимки. Теперь на отдалённый аэродром прибыли и F-16. Авиабаза расположена на острове, площадь которого чуть менее 16 квадратных километров.
Остров Шемья расположен всего в 321 километре от побережья России. Дэвид Экс сообщил, что нет ни одного аэродрома, кроме базы Эрексон, где можно было бы разворачивать самолёты настолько близко к России.
Десятки лет на острове размещался лишь мощный радар предупреждения Cobra Dane, но теперь на авиабазу были возвращены военные самолёты. Их позиция, по словам Экса, идеальна, чтобы перехватывать русские истребители над Беринговым морем.
Для американских военных есть одно существенное неудобство. Шемья - отдалённый и очень туманный остров. Вокруг него часто бушуют шторма. Это крайне опасное место для любых воздушных операций, пишет Forbes. США уже неоднократно теряли там свои самолёты.
"Лучше выдержать туман в Шемье, чем сидеть на взлётной полосе в Эльмендорфе или Эйлсоне, ожидая дождя баллистических ракет [России]", - считает американский военный эксперт.
Он добавил, что Эрексон является "самой опасной для России базой".

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