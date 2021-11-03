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США отодвинули Украину в сторону ради мира с Россией – политолог
03 ноября 2021, 09:55 • 18 • Политика
Стремление американской стороны наладить диалог с Москвой в Незалежной расценивают как предательство
На Украине выразили разочарование политикой США в отношении России после информации о переговорах двух стран, появившейся в СМИ. Речь идет об обсуждении кибербезопасности: диалог должен снизить напряженность. Как отмечает "Страна.ua", поведение американской стороны изменилось после саммита глав США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
Авторы статьи пришли к выводу, что американце захотели "договариваться с Россией по-хорошему", отказавшись от санкций и ультиматумов, пишет сайт телеканала "360". Украинские власти на фоне недавнего соглашения Вашингтона и Берлина по газопроводу "Северный поток – 2" могут воспринять это как очередную зраду.
О "тайных переговорах" высказался украинский политолог Руслан Бортник. В разговоре с изданием он заявил, что США "украинскую проблему отставляют в сторону" ради того, чтобы наладить отношения с Россией.
О переговорах между двумя странами ранее писала газета New York Times. В российских СМИ накануне сообщалось, что в Москве прошла встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.
Ранее стало известно о предостережении Путина Байдену, которое российский лидер сделал во время саммита в Женеве.
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