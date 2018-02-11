США отобьют у России охоту захватывать мир

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Вашингтон решил, что малые ядерные заряды лишат Россию "иллюзии безнаказанности"

Новая ядерная стратегия США исходит из того, что вернулось прежнее соперничество сверхдержав. В том числе и соперничество ядерное. Врагами Америки в доктрине названы Россия, Китай, КНДР и Иран. Россия и Китай – ключевые соперники, причем Россия – главный и самый опасный.

Дальше изложены действия, которые, по мнению американских стратегов, готов и планирует предпринять враг. Исходный пункт заключается в том, что Россия хочет и готова нанести удар в Европе по союзникам Америки в НАТО. Надо же, как близко эти русские пододвинули свой Петербург к члену НАТО Эстонии!

В доктрине постулируется, что Москва не просто нападёт на Эстонию или Польшу, а даже будет готова применить тактическое ядерное оружие. Причём первой. Это же естественно: русская армия слаба и неумела, а потому, чтобы не завязнуть в кровавых, но бесплодных атаках на стойких «латвийских» солдат, просто вынуждена будет "угостить" их спецбоеприпасом килотонн этак в двадцать.

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Так вот: не выйдет! Зря вы надеетесь, что США не решатся в ответ нанести ядерный удар по вам, защищая храбрых братьев по оружию. Так и записали в Вашингтоне: необходимо "лишить Москву иллюзий, что такой удар останется безответным". Необходимо получить "дополнительный инструмент сдерживания России" и не дать ей захватить Прибалтику за 60 часов. А то быстрые, как ртуть, эстонские храбрецы не успеют за это время завести свои велосипеды…

Как это вяжется в одних мозгах – необходимость применить ядерное оружие, чтобы "избежать развития конфликта в плохом для Москвы направлении", и способность захватить три защищаемые Германией, Канадой и Великобританией страны меньше чем за трое суток, неподготовленному уму не понять.

Между тем именно так и пишет небезызвестный читателям "Царьграда" аналитик американского журнала National Interest Дэйв Маджумдар.

Новое исследование "RAND Corporation" показало, пишет он, что Россия в течение 60 часов сможет захватить три государства НАТО: Эстонию, Латвию и Литву. И при этом в анализ не закладывалось применение ядерного оружия. А оно, "безусловно, вступит в игру, особенно если конфликт будет развиваться в плохом для Москвы направлении".

Оказывается, после быстрого поражения прибалтийских стран у Североатлантического альянса сложилась бы "плохая ситуация" с ограниченным выбором вариантов действий. По сути, их два: контрнаступление сил НАТО, неизбежно кровавое и с не гарантированным успехом, либо уступка Прибалтики русским, что равно признанию поражения.

Американский аналитик не сомневается, разумеется, что преимущество будет на стороне Альянса и русские будут уничтожены: "Российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована". Но вот тогда-то у русских и появится соблазн применить первыми ядерное оружие. Либо "в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России", либо "для противодействия наступлению сил военно-политического блока".

Любопытно, вот эту классическую аллюзию "либо крестик, либо трусы" аналитик сам сформулировал или у "высоких лбов" из РЭНД корпорации взял? Вообще интересно: весь этот идиотизм из журнала в ядерную концепцию США попал или же обозреватель изложил её доступным для публики образом?

Похоже, что здесь работает система с положительной обратной связью. То есть одни посчитали, что Россия захватит Прибалтику за то время, пока эстонские военные будут подниматься по сигналу "Боевая тревога!". Далее обозреватель журнала предположил, что яростные берсерки НАТО порвут русских, потому что те плохо подготовлены и экипированы (хорошего же они мнения в таком случае о прибалтах!). Затем он же решил, что русские ответят на это ядерным ударом. А в конечном итоге весь этот бред подаётся в обоснование целой ядерной доктрины великой державы.

Оказывается, что никто точно не знает, имеется ли в русской армии "от одной до четырёх тысяч единиц нестратегического ядерного оружия" или ни одной! Не тысячи. Единицы.

А раз так, то в проект новой ядерной стратегии закладывается решение по производству маломощных ядерных боеголовок для морских баллистических ракет Trident D5, а также по разработке новой крылатой ракеты морского базирования (КРМБ) на базе крылатой же ракеты Tomahawk. И она будет в ядерном оснащении.

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Маломощные ядерные заряды – это 10 килотонн или половина Хиросимы. Пусть до 20 килотонн. Хиросима ровно. Вопрос: какое внятное российское руководство спустит врагу даже одну Хиросиму на территории своей страны? Эти ребята в Америке чем думают и на что рассчитывают, изобретая свои ядерные доктрины?

Нет-нет, не будем к ним несправедливы. Они, оказывается, гуманисты, и нас жалеют. И даже готовы не загонять нас под кровать, обливающихся от ужаса холодным потом при известии, что США разработают новую крылатую ракету. Они готовы от этого отказаться – если Россия откажется от нарушений договора о РСМД, которые присутствуют опять-таки лишь в воображении американских горланов о русской угрозе. Так и говорят в своей доктрине: "Если Россия устранит нарушения, сократит свой тактический арсенал (это где у них цифры гуляют от нуля до 4 тысяч) и в целом пересмотрит своё дестабилизирующее (!) поведение, США могут отказаться от новой КРМБ".

Могут, а могут и не отказаться. Ибо где критерии дестабилизации? Не дали свергнуть законное правительство в Сирии или защитили население от карателей на Украине?

Впрочем, можно быть вполне уверенными в том, что не откажутся. Потому как, кроме дани идиотическим иллюзиям самих себя завязавших в узел идеологов, новая ядерная доктрина США обосновывает куда более реальную и зримую. А именно – от 1 до 1,25 триллиона долларов, которые должны быть потрачены на модернизацию ядерной триады Америки.

Вот это и есть истинная цель. А не мщение за эстонцев, не успевших завести велосипед…

Покровский Александр