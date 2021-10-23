Власти США отнесли русских к "бездомным нациям" и отказались пускать их к себе. Это стало результатом политического противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Соединённые Штаты включили граждан России в список "бездомных наций". В данный реестр попадают жители стран, в которых нет американских консульских представительств. Или есть, но они не оказывают консульских услуг. Иными словами, страны, граждане которых не могут получить американскую визу.

Речь идёт о государствах, с которыми у США напряжённые отношения, а также о странах, где обстановка, по мнению Вашингтона, нестабильная. Помимо русских в списке "бездомных наций" перечислено ещё 10 народов, пишет TourDom.ru.

Посольство США в России ещё весной прекратило выдачу виз, а летом перестало принимать заявки на получение неиммиграционных виз. Американская сторона объясняет это следствием сокращения штата своих дипломатов в Москве, на которое Вашингтон был вынужден пойти по требованию России. Это, в свою очередь, стало следствием сокращения штата русских дипломатов в Вашингтоне.

Добавим также, что Россия внесла США в список недружественных стран. Это даёт Москве право ограничить или полностью запретить нанимать местных жителей на работу в иностранные диппредставительства.