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США отнесли русских к "бездомным нациям"

23 октября 2021, 23:05  •  71 • Политика
Власти США отнесли русских к "бездомным нациям" и отказались пускать их к себе. Это стало результатом политического противостояния между Москвой и Вашингтоном.
Соединённые Штаты включили граждан России в список "бездомных наций". В данный реестр попадают жители стран, в которых нет американских консульских представительств. Или есть, но они не оказывают консульских услуг. Иными словами, страны, граждане которых не могут получить американскую визу.
Речь идёт о государствах, с которыми у США напряжённые отношения, а также о странах, где обстановка, по мнению Вашингтона, нестабильная. Помимо русских в списке "бездомных наций" перечислено ещё 10 народов, пишет TourDom.ru.
Посольство США в России ещё весной прекратило выдачу виз, а летом перестало принимать заявки на получение неиммиграционных виз. Американская сторона объясняет это следствием сокращения штата своих дипломатов в Москве, на которое Вашингтон был вынужден пойти по требованию России. Это, в свою очередь, стало следствием сокращения штата русских дипломатов в Вашингтоне.
Добавим также, что Россия внесла США в список недружественных стран. Это даёт Москве право ограничить или полностью запретить нанимать местных жителей на работу в иностранные диппредставительства.

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