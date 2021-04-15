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США отменили поход кораблей в Черное море

15 апреля 2021, 13:45  •  167 • Война
Эсминцы американских ВМС «Рузвельт» и «Дональд Кук» не будут проходить через Босфор в Черное море, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Корабли США должны были находиться в акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.
«Нам устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли», — пояснил глава турецкого МИДа.
Пентагон отказался комментировать отмену захода кораблей в Черное море. В ведомстве заявили при этом, что американские военные корабли вместе с судами союзников регулярно проводят операции в регионе.
Завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко в разговоре с «Известиями» сказала, что отмена прохода кораблей ВМС США через Босфор можно рассматривать как итог телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
После разговора лидеров двух держав в регионе, как отмечают политологи, наблюдаются признаки деэскалации.
Перед этим, 8 апреля, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.
Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подобная военная активность США наблюдается регулярно, но в настоящее время «это делается особенно напористо». Глава российского МИДа добавил, что это также «сопровождается агрессивной риторикой», американской стороной задаются вопросы: «А что делает Российская Федерация на границе с Украиной?»
«Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остается без ответа», — сказал Лавров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что НАТО наращивает свои вооруженные силы в Черном море и на Украине, то есть в непосредственной близости от границ России.
На фоне сообщений о возможном заходе эсминцев США в Черное море, туда 14 апреля вышел отряд российских военных кораблей для проведения контрольных учений.
«Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», — сообщили в Черноморском флоте России. В этих учениях также принимает участие и морская авиация, базирующаяся в Крыму.
За день до этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США безуспешно занимаются провокациями и пытаются играть на нервах, направляя свои корабли в Черное море.
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COVER Images/Global Look Press/Keystone Press Agency

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