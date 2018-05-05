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США отменили беспошлинный ввоз более чем 150 видов товаров с Украины

05 мая 2018, 21:39  •  139 • Украина
Соединённые Штаты отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минэкономразвития.
 
Reuters © Bob Riha Jr
 

Как напомнило ведомство, генерализованная система преференций даёт возможность беспошлинного ввоза на территорию США более чем 3500 видов товаров с Украины.

«Под действие ограничения подпали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — говорится в сообщении.

В Минэкономразвития подчеркнули, что ведомство находится в постоянном диалоге с американским правительством и работает над решением проблемы. 

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