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США отменили беспошлинный ввоз более чем 150 видов товаров с Украины
05 мая 2018, 21:39 • 139 • Украина
Соединённые Штаты отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минэкономразвития.
Reuters © Bob Riha Jr
Как напомнило ведомство, генерализованная система преференций даёт возможность беспошлинного ввоза на территорию США более чем 3500 видов товаров с Украины.
«Под действие ограничения подпали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — говорится в сообщении.
В Минэкономразвития подчеркнули, что ведомство находится в постоянном диалоге с американским правительством и работает над решением проблемы.
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