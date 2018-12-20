США отложили до весны санкции против Группы "ГАЗ" Олега Дерипаски

США продлили дедлайн для операций с Группой "ГАЗ" Дерипаски до 7 марта. Минфин отложил санкции до начала весны.

Минфин США отложил введение санкций против российской Группы "ГАЗ" до 7 марта. До этого срока американским инвесторам предписано избавиться от акций компании и завершить с ней все имеющиеся сделки.

Американское финансовое ведомство выпустило две так называемые генеральные лицензии. Первая называется General License 13l и продляет срок избавления от акций Группы "ГАЗ" до марта 2019 года. Вторя носит название General License 15D и продлевает до марта 2019 года сроки сделок с российским предприятием.

Напомним, что собственником Группы "ГАЗ" является находящийся под американскими санкциями российский бизнесмен Олег Дерипаска. Отложенные до марта санкции - это уде 2 хорошая новость для него на этой неделе. Ранее Минфин США сообщил, что в течение 30 дней выведет из под санкций два других предприятия бизнесмена - "Русал" и En+.