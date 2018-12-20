Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слепая девочка - Путину: Можно я вас потрогаю? Вы очень красивый!
Украинскую церковь насильно переименовывают
Добро пожаловать? или посторонним вход воспрещен? (Уставший Оптимист)
«На антироссийской волне»: зачем американские сенаторы призывают провести операц...
Главная / Политика

США отложили до весны санкции против Группы "ГАЗ" Олега Дерипаски

20 декабря 2018, 22:24  •  45 • Политика
США продлили дедлайн для операций с Группой "ГАЗ" Дерипаски до 7 марта. Минфин отложил санкции до начала весны.
Минфин США отложил введение санкций против российской Группы "ГАЗ" до 7 марта. До этого срока американским инвесторам предписано избавиться от акций компании и завершить с ней все имеющиеся сделки.
Американское финансовое ведомство выпустило две так называемые генеральные лицензии. Первая называется General License 13l и продляет срок избавления от акций Группы "ГАЗ" до марта 2019 года. Вторя носит название General License 15D и продлевает до марта 2019 года сроки сделок с российским предприятием.
Напомним, что собственником Группы "ГАЗ" является находящийся под американскими санкциями российский бизнесмен Олег Дерипаска. Отложенные до марта санкции - это уде 2 хорошая новость для него на этой неделе. Ранее Минфин США сообщил, что в течение 30 дней выведет из под санкций два других предприятия бизнесмена - "Русал" и En+.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

45
Источник
Похожие новости
20 декабря 2018, 09:24
МИД Британии — о заявлении Трампа: "Террористы в Сирии еще не побеждены"
19 декабря 2018, 23:39
"А обвиняли Путина": После 6 лет расследований в Британии признали, что беглый бизнесмен Перепиличный умер сам
20 декабря 2018, 06:09
“Русская тактика” : в “Нью-Йорк Таймс” уверены, что мошенничеству американских политиков научили русские

19 декабря 2018, 23:39
"Решения будут приниматься индивидуально": Путин снял ограничения для политических беженцев
20 декабря 2018, 02:54
Пенсии и война с Западом: Какие ответы даст Путин на ежегодной пресс-конференции
20 декабря 2018, 22:24
"Вы очень красивый": Слепая девочка взяла интервью у Путина и "увидела его руками"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт об...
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о д...
20 декабря 2018, 12:24
«Мера будет чрезвычайно болезненной»: почему в ЕС пригрозили заморозить безвизовый ре...
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине ...
20 декабря 2018, 02:54
Одиозная депутат Люся Штейн поддержала сбор денег для украинских боевиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
15 декабря 2018, 21:39
Тимошенко назвала переломным событием создание «новой церкви» на Украине
18 декабря 2018, 17:54
«В гуманитарных целях»: Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
17 декабря 2018, 01:40
Пpecc-конференция Пopoшенко и стая
18 декабря 2018, 21:24
Россия исчезнет в течение года: Военный прогноз от экс-президента Украины
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.