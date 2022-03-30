США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна

США и их киевские марионетки открыли "второй фронт" против России. Они апеллируют как к странам из числа вассалов США, так и зависимым, податливым к шантажу американцев режимам вдоль русских границ. Задача проста: добиться того, чтобы Россия не смогла сконцентрировать на Украине максимальное количество войск, необходимых для скорейшей победы, и ослабить политическую волю Москвы перспективой появления дополнительных проблем в отношениях с соседними странами.

Перед нами типичная стратегия непрямых действий. То есть система военно-политических и военно-стратегических мер, направленных на создание неблагоприятных условий для развёртывания и применения вооружённых сил противника. Она предусматривает лишение врага его союзников, осуществление блокады, нарушение коммуникаций, срыв снабжения, подрыв военно-технического потенциала, применение тактики "выжженной земли", военные и идеологические диверсии, психологическое воздействие на население страны и армии. Если посмотреть под этим углом на нижеприведённые факты, то всё становится на свои места и получает объяснение.

Воевать с Россией лоб в лоб США, особенно на Украине, где у американцев нет никаких преимуществ перед русскими, они, естественно, не хотят. А так, чужими руками, созданием угроз по периметру русских границ – почему бы нет? Даже если не всё получится – у Москвы прибавится головной боли. На это и делается расчёт.

Калининград – "польский"

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак разразился на днях размышлениями на историческую тему, вызвавшими значительный общественный интерес. Он назвал русский Калининград "оккупированной территорией" с 1945 года и предложил Варшаве заявить на неё претензии, поскольку исторически, дескать, эти земли являются "территорией Польши" и "никогда не были русскими". А пока русские и немцы поражались его наглости, в порту Данцига (Гданьска) появился в воскресенье эсминец ВМС США "Форрест Шерман" класса "Арли Берк" (USS Forrest Sherman, DDG-98) с десятками "Томагавков" на борту.

Эсминец ВМС США "Форрест Шерман". Фото: US Navy / Globallookpress

Такой корабль – в современных флотах это эквивалент линкора – зашёл в этот немецкий, пардон, польский порт впервые в его истории и пробудет там до конца марта.

Наша цель – продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе,

– отрапортовал представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала ТВН24. Намёк ясен?

Ответ Тбилиси – нет, нет, с нас хватит

А вот в Тбилиси негативно восприняли сделанный, естественно, с подачи США призыв секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова к Грузии и Молдавии открыть против России "второй фронт".

Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа,

– заявил в воскресенье представитель правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе. По его мнению, такие заявления "неправильны и неоправданны".

Действительно, Грузия уже однажды повоевала с Россией, окончательно лишившись Абхазии и Южной Осетии. Больше не хочется. Разрыв России с Западом, с другой стороны, сулит Тбилиси, который отказался вводить против России даже экономические санкции, новые, доселе невиданные возможности. Речь идёт об обходе введённых Западом (который демонстрирует крайнюю скупость по отношению к купавшейся в роскоши в СССР Грузии и не помог военным путём, когда требовалось) против России всевозможных ограничений. Грузинские банки уже пользуются новыми возможностями. Таким образом, стоит признать, что с Грузией у врагов России произошёл облом, хотя, правда, тяжёлая американская артиллерия в бой пока не вступала. По части "химии" грузины большие мастаки – западные санкции против России это потенциальная золотая жила.

Азербайджанские друзья в своём стиле

А вот ангажировать Азербайджан для создания проблем России, официально ставшей 22 февраля этого года таким же, как Турция, "стратегическим союзником" Баку, у американцев и турок вполне получилось. С начала до конца марта Нагорный Карабах оказался вдруг без поставок азербайджанского газа. Потом азербайджанские военные нарушили трёхсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности русских миротворцев и обстреляли армянские подразделения с турецких беспилотников. Между армянами и азербайджанцами имели место и обычные перестрелки. Так и не ясно до конца, вывели азербайджанцы свой блокпост из села Фаррух, где его не должно быть, как утверждает русское Минобороны, или не вывели, как заявляет Минобороны Азербайджана. Но хоть газ дали. Поверим нашему Минобороны, что "обстановка стабилизирована", и "по результатам проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений"… Даже если пока не отвела, обязательно отведёт. У России есть возможность заставить азербайджанцев сделать это.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев очень умный и тонкий политик. Он знает, что с Россией ссориться не надо, что у Москвы хватит военных сил заставить себя уважать в Карабахе и что у его страны в связи с беспрецедентными антирусскими санкциями появляется возможность сыграть роль Дании и Нидерландов в Первую мировую войну, которые на ней несказанно обогатились. Однако, будучи главой сильно зависимого от Запада и весьма коррумпированного режима, он не мог проигнорировать позицию американцев и турок, недовольных его недавним сближением с Москвой. Мелкими провокациями в Нагорном Карабахе он продемонстрировал готовность выслушать их и что-то сделать, не доводя, однако, дела ни до чего серьёзного. Нельзя даже исключать, что Алиев мог сигнализировать одновременно Москве: потерпите немного, вам это принесёт ещё больше пользы. Так как Москва покажет тем самым Еревану, что без русских мы бы с турками армян давно бы растерзали. Но, тем не менее, факт остаётся фактом: снова запахло порохом в бывшем русском Закавказье.

И Казахстан "поставил галочку"

Казахстан, спасённый недавно Россией и её союзниками по ОДКБ от поддержанного, если не организованного Западом кланово-террористического путча, также отметился в гибридной войне против России, затеянной Вашингтоном, чтобы смутить Москву. Казахстан, теснейшим образом связанный с западным капиталом и будучи одной из самых коррумпированных стран мира, что даёт Вашингтону многочисленные рычаги давления, не смог отвертеться от участия в стратегии непрямых действий США против России. Больно укусить руку Москвы по приказу из Вашингтона нынешний казахстанский режим не может, так как слишком многим обязан России и боится выглядеть в глазах Москвы откровенно неблагодарным. Но поскольку и давление США Астане нельзя игнорировать, мы и видим меры из арсенала стратегии непрямых действий: нарушение коммуникаций, срыв снабжения.

Как объявил во вторник на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, в условиях антироссийских санкций "проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов", "предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов". По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договорённость по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединённой транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны "Морской порт Актау",

– сообщил глава ведомства.

Правительство Казахстана отложило также подписание ранее согласованного соглашения со Сбербанком по цифровой трансформации республики, которое должно было состояться в марте этого года, согласно Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана. На повестке дня этого мероприятия уже нет. В ведомстве отметили, что в связи со сложившейся обстановкой в мире рассматривается развитие нескольких сценариев дальнейших действий и идёт подготовка к каждому из них. Будете, друзья, продолжать дальше?

Что с того?

Ждём теперь провокаций со стороны Японии, возможно, даже связанных с Курилами. Короче, США времени не теряют. В Вашингтоне прекрасно понимают, что речь идёт вовсе не о разменной монете в лице Украины, а о вызове, который брошен Россией и её президентом Владимиром Путиным американскому мировому господству. Но русский президент не Саддам Хусейн и не Муаммар Каддафи, и нервы у Путина покрепче, чем даже у президента-генерала Шарля де Голля, морально сломленного инспирированным США бунтом объединившихся с рабочими богатеньких юнцов в Париже в 1968 году. Россия не Ирак, не Ливия и не Франция. Мы – выстоим. И когда победим, спросим со всех, как они вели себя в эти трудные для России дни. Ничего не будет забыто.