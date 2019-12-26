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США открывают против России и Турции фронт в Средиземноморье

26 декабря 2019, 14:54  •  71 • Политика
Как сообщают СМИ, США открывают против России и Турции фронт в Средиземноморье. Речь идёт об укреплении сотрудничества с Кипром, Израилем и Грецией.
США рассчитывают сдержать рост влияния России и Турции в Средиземном море за счёт сотрудничества с Израилем, Грецией и Кипром. Об этом сообщают американские СМИ.
Согласно предварительным данным, предложения были включены в одобренный на прошлой неделе "Акт о консолидированных ассигнованиях на 2020 год", объём которых составляет около 1,4 триллиона долларов.
Американские конгрессмены заинтересованы сделать Вашингтон ключевым игроком на газовом рынке Средиземноморья. Для этого Штаты хотят укрепить партнёрство с региональными игроками. В частности, речь идёт о военном сотрудничестве с Грецией, снятии оружейного эмбарго с Кипра и так далее.
"Регион становится всё более нестабильным, и с учётом Турции, совершающей решительный разворот от Запада, партнёрство Греции, Кипра и Израиля с США будет очень своевременным", - заявил член палаты представителей от штата Флорида Гас Билиракис, передаёт The Hill.
Летом 2017 года стало известно о том, что группа американских сенаторов разработала законопроект о пересмотре стратегии Вашингтона в Восточном Средиземноморье. В частности, инициатива отменяет запрет на поставки Никосии оружия.
Кроме того, США призвали всех региональных игроков отказывать в обслуживании российским кораблям. Однако министр обороны Кипра Саввас Ангелидис пояснил, что власти страны продолжат предоставлять свои порты и объекты инфраструктуры для кораблей России и других государств, несмотря на давление со стороны Белого дома.
Нужно понимать, что из-за конфликта с Турцией вокруг поставок российских ЗРК С-400 Штаты активно пытаются создать противовес Анкаре в виде Греции и Кипра. Однако киприоты не заинтересованы в военных действиях, предпочитая оказывать гуманитарную помощь.
Учитывая это, в центре разборок оказывается Турецкая Республика Северного Кипра.

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