США открывают против России и Турции фронт в Средиземноморье

США рассчитывают сдержать рост влияния России и Турции в Средиземном море за счёт сотрудничества с Израилем, Грецией и Кипром. Об этом сообщают американские СМИ.

Согласно предварительным данным, предложения были включены в одобренный на прошлой неделе "Акт о консолидированных ассигнованиях на 2020 год", объём которых составляет около 1,4 триллиона долларов.

Американские конгрессмены заинтересованы сделать Вашингтон ключевым игроком на газовом рынке Средиземноморья. Для этого Штаты хотят укрепить партнёрство с региональными игроками. В частности, речь идёт о военном сотрудничестве с Грецией, снятии оружейного эмбарго с Кипра и так далее.

"Регион становится всё более нестабильным, и с учётом Турции, совершающей решительный разворот от Запада, партнёрство Греции, Кипра и Израиля с США будет очень своевременным", - заявил член палаты представителей от штата Флорида Гас Билиракис, передаёт The Hill.

Летом 2017 года стало известно о том, что группа американских сенаторов разработала законопроект о пересмотре стратегии Вашингтона в Восточном Средиземноморье. В частности, инициатива отменяет запрет на поставки Никосии оружия.

Кроме того, США призвали всех региональных игроков отказывать в обслуживании российским кораблям. Однако министр обороны Кипра Саввас Ангелидис пояснил, что власти страны продолжат предоставлять свои порты и объекты инфраструктуры для кораблей России и других государств, несмотря на давление со стороны Белого дома.

Нужно понимать, что из-за конфликта с Турцией вокруг поставок российских ЗРК С-400 Штаты активно пытаются создать противовес Анкаре в виде Греции и Кипра. Однако киприоты не заинтересованы в военных действиях, предпочитая оказывать гуманитарную помощь.

Учитывая это, в центре разборок оказывается Турецкая Республика Северного Кипра.