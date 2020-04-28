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США открыто курировали опасные биолаборатории? На Украине выдвинули обвинения

28 апреля 2020, 18:10  •  90 • В мире
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук опубликовал претензии к властям США. Медведчук прокомментировал информацию, недавно появившуюся в СМИ, что Штаты контролировали украинские биолаборатории, где могли ставить опасные эксперименты. Политик представил доказательства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории некоторых бывших советских республик созданы биолаборатории, работающие на США. Предполагается, что работа над биологическим оружием ведётся, к примеру, в Грузии - в Центре Лугара. Есть такие же лаборатории и на территории Украины.
Своё расследование начали и в украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Как заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук, на Украине работали военные биолаборатории, к которым могли иметь отношение американцы.
"В своём заявлении Соединённые Штаты признают, что Минобороны США работает совместно с правительством Украины над обеспечением консолидированного и защищённого хранения (то есть хранением, сбором и транспортировкой) возбудителей болезней и опасных химических веществ. Этим же заявлением США подтверждают свою цель: проведение биологических исследований", - говорится на сайте партии.
Политик сообщил, что в посольстве США выложили ссылку на документ, в котором говорится о программе по уменьшению биологических угроз. Однако Медведчук заметил, что эта страница появилась в Сети лишь 9 апреля 2020 года. То есть буквально за несколько дней до того, как было зарегистрировано депутатское обращение о биолабораториях. А вариант на украинском языке сейчас уже удалён.
"То есть в 2017 году посольство США не только открыто курировало как минимум 2 лаборатории III (предпоследнего) уровня защиты, но и открыто заявляло об этом. Это не является доказательством того, что не было других, более опасных лабораторий, либо же в этих лабораториях не проводились эксперименты с возбудителями максимального уровня опасности, но совершенно точно свидетельствует о желании посольства США удалить компрометирующую их информацию", - подчеркнул политик.

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