США открыто готовят Украину к войне с Россией: Блогер указал на 10 фактов

Блогер Сергей Колясников указал на десять фактов, говорящих о том, что силами Соединённых Штатов Америки Украину готовят к войне с Россией.

В своём Telegram-канале блогер отметил, что США совершенно не скрывают своих намерений и планов, а открыто подталкивают Украину к войне с Россией. Он привёл десять фактов, которые свидетельствуют об этом.

Во-первых, участившиеся обстрелы Донбасса со стороны Украины, в том числе с применением тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями.

Во-вторых, визит директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву - фактически чтобы выяснить реакцию России на возможную военную операцию Украины в Донбассе.

В-третьих, с конца октября "в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США", а в начале ноября туда также зашёл танкер John Lenthall и прибыл штабной корабль Mount Whitney.

В-четвёртых, "Пентагон в ответ на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным".

В-пятых, "Минобороны России фиксирует небывалую активность разведывательной авиации в небе над Чёрным морем".

В-шестых, подготовка Украиной новой провокации в Чёрном море.

"Кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Чёрного моря в Азовское", - написал блогер, отметив, что "согласно документу, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева", а кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман", а из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".

В-седьмых, 15 конгрессменов написали письмо президенту США Джо Байдену "с предложением помочь Украине вооружениями и данными разведки, а также послать американскую армию в регион Чёрного моря" для "сдерживания агрессии России".

В-восьмых, "администрация Байдена предупредила Россию о последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у её границ".

В-девятых, провокационная хартия Украины и США о стратегическом партнёрстве.

И наконец, безвыходная ситуация на Украине с углём, электроэнергией и газом.

"США и НАТО не оставляют им никаких вариантов, кроме как прыгнуть в Донбасс или на Керченский мост (или везде разом), надеясь на прикрытие группировки в Чёрном море", - считает блогер.