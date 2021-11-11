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США открыто готовят Украину к войне с Россией: Блогер указал на 10 фактов

11 ноября 2021, 11:40  •  284 • Политика
Блогер Сергей Колясников указал на десять фактов, говорящих о том, что силами Соединённых Штатов Америки Украину готовят к войне с Россией.
В своём Telegram-канале блогер отметил, что США совершенно не скрывают своих намерений и планов, а открыто подталкивают Украину к войне с Россией. Он привёл десять фактов, которые свидетельствуют об этом.
Во-первых, участившиеся обстрелы Донбасса со стороны Украины, в том числе с применением тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями.
Во-вторых, визит директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву - фактически чтобы выяснить реакцию России на возможную военную операцию Украины в Донбассе.
В-третьих, с конца октября "в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США", а в начале ноября туда также зашёл танкер John Lenthall и прибыл штабной корабль Mount Whitney.
В-четвёртых, "Пентагон в ответ на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным".
В-пятых, "Минобороны России фиксирует небывалую активность разведывательной авиации в небе над Чёрным морем".
В-шестых, подготовка Украиной новой провокации в Чёрном море.
"Кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Чёрного моря в Азовское", - написал блогер, отметив, что "согласно документу, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева", а кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман", а из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".
В-седьмых, 15 конгрессменов написали письмо президенту США Джо Байдену "с предложением помочь Украине вооружениями и данными разведки, а также послать американскую армию в регион Чёрного моря" для "сдерживания агрессии России".
В-восьмых, "администрация Байдена предупредила Россию о последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у её границ".
В-девятых, провокационная хартия Украины и США о стратегическом партнёрстве.
И наконец, безвыходная ситуация на Украине с углём, электроэнергией и газом.
"США и НАТО не оставляют им никаких вариантов, кроме как прыгнуть в Донбасс или на Керченский мост (или везде разом), надеясь на прикрытие группировки в Чёрном море", - считает блогер.

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